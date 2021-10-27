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21:21 (мск), источник: Vesti.kz

Реванш за унизительное поражение и борьба за еврокубки. О ценности матча «Кызыл-Жар» — «Ордабасы»

За тур до конца сезона в Olimpbet-Чемпионате Казахстана по футболу на четвертом месте, которое может дать путевку в квалификацию Лиги конференций, идет шымкентский «Ордабасы». Другим претендентом на эту строчку является петропавловский «Кызыл-Жар». Корреспондент Vesti.kz — о нешуточной борьбе за последнюю путевку в еврокубки.

Ордабасы
Кызыл-ЖарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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После 25 туров у «Ордабасы» 38 очков в активе, а у «Кызыл-Жара» 36 пунктов. В последнем туре чемпионата эти команды сыграют друг с другом и, возможно, разыграют путевку за место в квалификации еврокубков в следующем году. «Ордабасы» устроит как ничья, так и собственная победа, петропавловцев удовлетворит лишь виктория. Матч пройдет на поле «Кызыл-Жара» в субботу, 30 октября.

Интересно, что в первом туре они должны были сыграть еще в марте, на поле «Ордабасы». Но тогда матч был перенесен из-за погодных условий. И лишь в конце августа клубы провели долгожданную игру первого тура. И эта встреча обернулась неожиданнейшим результатом — северяне разгромили соперников на их же поле со счетом 5:0!

Но и нет полной гарантии, что четвертое место принесет командам путевку в Лигу конференций. Если Olimpbet-Кубок Казахстана завоюет «Шахтер», не входящий в топ-3 чемпионата, то последняя путевка в еврокубки достанется именно этому коллективу. Но слабо верится, что продолжающие свое выступление в Кубке «Тобол», «Астана» и «Кайрат» упустят возможность побороться за трофей.

У «Ордабасы» будет не только мотивация не проиграть на чужом поле, но и взять реванш за сокрушительное поражение двухмесячной давности. Но у хозяев поля свои планы на эту встречу. Подопечные Андрея Карповича будут не против обыграть южан во второй раз за сезон, и сделать это в таком же убедительном стиле, завоевав четвертую позицию в КПЛ.

Напомним, что в полуфиналах Кубка страны сыграют «Тобол» и «Шахтер», а также «Астана» и «Кайрат».

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