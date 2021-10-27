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21:55 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» второй раз подряд стал чемпионом Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» второй год подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомель
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Сегодня в перенесенном поединке 15-го тура подопечные Алексея Баги победили в гостях футболистов «Гомеля» со счетом 3:2. Набрав 67 очков, «Шахтер» стал недосягаемым для преследователей.

Первая половина встречи в Гомеле прошла с большим преимуществом хозяев, и уже на 1-й минуте их лучший бомбардир Андрей Соловей открыл счет. Гомельчане продолжали атаковать, но во второй раз поразить ворота Александра Гутора им не удалось.

После перерыва гости стали действовать активнее, и на 67-й минуте игры Егор Филипенко эффектным дальним ударом восстановил паритет, а еще через 10 минут Максим Скавыш вывел «Шахтера» вперед. Оказавшись в роли догоняющих, хозяева не опустили руки, и через две минуты Вадим Побудей сравнял результат. Однако гости были настроены именно сегодня обеспечить себе первое место, и уже в компенсированное время Егор Филипенко забил победный гол.

Для солигорской команды это третье золото национального первенства — свой первый чемпионский титул «Шахтер» завоевал в 2005 году, а затем выиграл чемпионат в 2020 году.

Турнирное положение: «Шахтер» — 67 очков (26 матчей), БАТЭ — 58 (27), «Динамо» (Минск) — 57 (27), «Гомель» — 52 (27), «Рух» — 52 (27), «Динамо» (Брест) — 37 (27), «Витебск» — 34 (27), «Ислочь» — 34 (27), «Неман» — 30 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (26), «Минск» — 29 (26), «Энергетик-БГУ» — 29 (27), «Слуцк» — 28 (27), «Славия» — 27 (26), «Сморгонь» — 16 (27), «Спутник» — 7 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 18 мячей, на гол меньше в активе Андрея Соловья.

В конце этой недели состоятся еще два перенесенных поединка:

  • 30 октября. «Торпедо-БелАЗ» — «Славия».
  • 31 октября. «Минск» — «Шахтер».

Игры 28-го тура пройдут 5—7 ноября.

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