«Ювентус» на своем поле проиграл «Сассуоло», пропустив гол в добавленное время

В составе хозяев единственный гол забил Уэстон Маккенни на 76-й минуте. За «Соссуало» отличились Давиде Фраттези (44-я минута) и Максим Лопес (90+6).

В другом матче игрового дня между «Удинезе» и «Вероной» была зафиксирована ничья — 1:1.