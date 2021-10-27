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22:08 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» на своем поле проиграл «Сассуоло», пропустив гол в добавленное время

В Италии завершился матч 10-го тура Серии А, в котором «Ювентус» дома уступил «Сассуоло» со счетом 1:2.

Ювентус
СассуолоЧемпионат Италии: таблица и календарь
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В составе хозяев единственный гол забил Уэстон Маккенни на 76-й минуте. За «Соссуало» отличились Давиде Фраттези (44-я минута) и Максим Лопес (90+6).

В другом матче игрового дня между «Удинезе» и «Вероной» была зафиксирована ничья — 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Ювентус» занимает 7-е место, набрав 15 очков в 10 матчах. «Сассуоло» идет на 9-й позиции (14 очков), «Удинезе» — на 14-й (11), «Верона» — на 12-й (12).

Ювентус
1:2
Первый тайм: 0:1
Сассуоло
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