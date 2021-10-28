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09:23 (мск), источник: Sport24

«Спасибо за поддержку». «Спартак» потроллил «Баварию»

«Спартак» на своей странице в твиттере подшутил над «Баварией», которая в рамках Кубка Германии проиграла с разгромным счетом менхенгладбахской «Боруссии» (0:5).

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«Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшие выходные «Спартак» на выезде проиграл «Зениту». Питерцы выиграли с разгромным счетом 7:1. В тот же день «Ливерпуль» забил пять мячей «Манчестер Юнайтед». Москвичи, манкунианцы и мюнхенцы домашние игры проводят в красной форме.

Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Спартак
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