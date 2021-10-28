«Спасибо за поддержку». «Спартак» потроллил «Баварию»

В минувшие выходные «Спартак» на выезде проиграл «Зениту». Питерцы выиграли с разгромным счетом 7:1. В тот же день «Ливерпуль» забил пять мячей «Манчестер Юнайтед». Москвичи, манкунианцы и мюнхенцы домашние игры проводят в красной форме.