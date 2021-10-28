«Барселона» объявила об отставке Рональда Кумана с должности главного тренера

Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте.

Ранее испанские СМИ сообщали, что после поражения от «Райо Вальекано» в гостевой игре 11-го тура чемпионата Испании правление «Барселоны» провело экстренное заседание во главе с Жоаном Лапортой, где и была утверждена отставка Кумана.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании.