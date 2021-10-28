Фалькао уволил Кумана, Миранчук — соавтор шедевра Иличича, «Баварию» уничтожили в Кубке Германии

Испания: «Реал» — лидер на сутки?

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:0 (Фалькао, 30).

Наверное, хорошо, что после проигранного класико и атаки группы фанатов на автомобиль с Роналдом Куманом, сине-гранатовым пришлось играть на выезде. Это и смена обстановки, и, как выяснилось, упущенный шанс изменить отношение болельщиков перед субботним домашним туром.

Вместе с тем, проблемы «Барсы» усилила травма Френки де Йонга. Решить их Куман пытался с помощью ротации и впервые выпустил в стартовом составе забившего «Реалу» Агуэро. Однако и в основу «Райо» вернулся звездный форвард, и как раз Фалькао открыл счет после грубой ошибки Бускетса.

Колумбийский Тигр продолжил давнюю традицию и спустя восемь лет продлил серию результативных матчей против каталонцев до четырех. Сама же «Барса», как и в класико, к перерыву ни разу не попала в створ ворот. Да и когда удары пошли, это ничего не изменило. Даже не промахивавшийся с «точки» три года Депай не реализовал пенальти, а в концовке хорошие моменты не использовали Агуэро и Гави. Каталонский кошмар продолжается. Зато выигравший все пять домашних матчей этого сезона «Райо» празднует первую за 19 лет победу над сине-гранатовыми.

После игры Куман назвал поражение несправедливым, снова напомнив о потере важных игроков и заявив, что его беспокоит не качество игры, а эффективность в атаке.

Но думать об этом придется уже не Роналду, а новому тренеру — «Барса» объявила об отставке голландца. Этот шаг ждали давно, но у клуба не было на него денег. Похоже, нашлись.

«Реал» — «Осасуна» — 0:0

«Мальорка» — «Севилья» — 1:1 (А. Санчес, 22 — Ламела, 73).

Спасшая гостевую игру «Севилья» вернулась на первое место на пару часов. Однако «Реал» оставил все эмоции на «Камп Ноу», а на «Осасуну» сливочных не хватило. Впрочем, правильнее говорить об успешной игре памплонцев, которые приехали на «Сантьяго Бернабеу» с серией из четырех гостевых побед. Во втором тайме «Осасуна» должна была открывать счет, но при ударе с нескольких метров на выручку Куртуа пришла штанга. Каркас ворот помешал отличиться и получившему перед игрой приз лучшему футболисту ла лиги по итогам сентября Бензема. При равном количестве очков у четырех команд подопечные Карло Анчелотти первые по дополнительным показателям, но если в четверг «Реал Сосьедад» не проиграет в Виго «Сельте», баски станут единоличным лидером.

Италия: испорченный юбилей Аллегри

«Ювентус» — «Сассуоло» — 1:2 (Маккени, 76 — Фраттези, 44. Лопес, 90+5).

Набравшие ход туринцы в 200-м матче серии А под началом Массимилиано Аллегри сразу столкнулись с проблемами. В прошлом туре сломался Бернардески, а сейчас чуть более десяти минут отыграл Де Шильо. Но это была мелочь в сравнении с игровыми сложностями «Старой синьоры». Хозяева давили и создавали моменты, включая попадание Дибалы в штангу, а забили в конце первого тайма лишь изредка огрызавшиеся черно-зеленые.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVifcJCrZVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVifcJCrZVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVifcJCrZVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Весь второй тайм туринцы висели на воротах «Сассуоло». Порой они не забивали, когда мячу, казалось, было некуда деваться, однако в ворота его в не самой очевидной ситуации отправил замкнувший подачу со штрафного Маккени. Но сказать, что «Юве» наиграл на победу, и ему не повезло, нельзя, а проблемы в обороне проявились в самый неподходящий момент. На пятой добавленной минуте, когда опорный хавбек соперника Лопес после волшебного паса Берарди убежал один на один и подсек мяч над Перином, прервав девятиматчевую беспроигрышную серию туринской команды. Так много (13 мячей) после десяти туров «Юве» не пропускал с сезона-1992/93.

«Сампдория» — «Аталанта» — 1:3 (Капуто, 10 — Аскильдсен, 17, в свои ворота. Сапата, 21. Иличич, 90+5)

«Лацио» — «Фиорентина» — 1:0 (Педро, 52).

Что касается команд российских легионеров, то Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины». Зато Алексей Миранчук после двух выходов на замену — в Лиге чемпионов и серии А — снова выступил в роли джокера. Джан Пьеро Гасперини, не имевший возможности руководить командой со скамейки из-за дисквалификации, передал указание помощникам, и наш полузащитник на 79-й минуте вступил в игру вместо Малиновского.

Когда это произошло, «Аталанта» вела в счете. Быстро пропустив, бергамаски столь же стремительно вырвались вперед. То, что первый гол был записан на защитника соперника, не меняет сути: оба гола — результат взаимодействий Дзаппакосты и Сапаты. А на последних минутах настоящий шедевр исполнил Иличич. Обыграв на фланге защитника, словенец приблизился к воротам и с острейшего угла вогнал мяч под перекладину. Блестящий сольный номер, но надо отметить, что балл за результативную передачу записали на Миранчука, который доработал эпизод и удачно сыграл головой в окружении нескольких соперников.

«Эмполи» — «Интер» — 0:2 (Д’Амброзио, 34. Димарко, 66)

«Кальяри» — «Рома» — 1:2 (Паволетти, 52 — Ибаньес, 71. Пеллегрини, 78).

Действующий чемпион не стал придумывать себе проблем в гостях у колючего соперника. Перевес по итогам первого тайма миланцам обеспечил Д’Амброзио — единственный, наряду с Бонуччи, защитник, забивающий на протяжении семи последних сезонов. Почин партнера поддержал другой игрок обороны — Димарко. А так как при счете 0:1 «Эмполи» остался в меньшинстве, ни о какой интриге говорить не приходилось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVizfbnoeRk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVizfbnoeRk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVizfbnoeRk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inter ??? (@inter)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом плане выгодно отличалась игра «Кальяри» и «Ромы». Римляне, на скамейке которых отсутствовал дисквалифицированный Жозе Моуринью, вырвали волевую победу благодаря лучшему игроку сезона Пеллегрини. На счету капитана результативный пас сравнявшему счет Ибаньесу и победный гол, причем Пеллегрини впервые в серии А поразил цель прямым ударом со штрафного.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVi72AMLIrm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVi72AMLIrm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVi72AMLIrm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Roma (@officialasroma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: чудо в Менхенгладбахе

«Боруссия» М — «Бавария» — 5:0 (Коне, 2. Бенсебаини, 15, 21, с пенальти. Эмболо, 51, 57).

Юлиан Нагельсманн начал свой первый сезон на посту главного тренера мюнхенского клуба с ничьей в Менхенгладбахе (1:1), а спустя полтора месяца «Бавария» вернулась в этот город без заболевшего коронавирусом специалиста на главный матч 1/16 финала Кубка Германии. Чемпионы сейчас феноменальны и выиграли три последних встречи с перевесом в четыре мяча каждый, и тем удивительнее складывались события в среду.

Казалось, команды просто поменялись формой, потому что в совершенную машину превратилась забившая к 21-й минуте три мяча «Боруссия». Ничего подобного с «Баварией» в кубковых турнирах прежде не случалось. Кто-то, конечно, рассчитывал, что на второй тайм выйдут настоящие мюнхенцы, однако их унижение продолжилось. Эмболо за шесть минут забил дважды, и имел шансы на хет-трик, однако его выход один на один остановил Нойер.

И сейчас даже не знаешь, что хуже — проиграть, как в Гладбахе, или, как год назад, вылететь после серии пенальти от представителя второго дивизиона. Как бы там ни было, «Бавария» второй раз подряд сходит с дистанции во втором раунде. В прошлый раз такое случалось с немецким гегемоном в середине 90-х, а столь крупных поражений во внутренних турнирах у него не было с 1978 года. Тогда мюнхенцы были разбиты «Фортуной» из Дюссельдорфа (1:7).

Англия: конец гегемонии Гвардиолы

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 0:0, пенальти — 5:3

«Лестер» — «Брайтон» — 2:2, пенальти — 4:2 (Барнс, 6. Лукман, 45+5 — Уэбстер, 45+3. Мвепу, 71)

«Престон» — «Ливерпуль» — 0:2 (Минамино, 62. Ориги, 84).

Кубок английской лиги тоже не обошелся без сюрпризов, ведь в четвертьфинал не пробился действующий обладатель трофея. А ведь казалось, что Хосеп Гвардиола его приватизировал, выиграв четыре предыдущих розыгрыша и сделав «Ман Сити» рекордсменом третьего по статусу английского турнира. Однако в серии пенальти более крепкие нервы оказались у «Вест Хэма», тогда как роковым для «горожан» стала осечка Фодена.

До послематчевых 11-метровых доигрался и дважды упустивший перевес в счете «Лестер». Ближайший соперник «Спартака» в Лиге Европы, впрочем, идет дальше. Как и «Ливерпуль», справившийся с одним из аутсайдеров чемпионшипа вторым составом. Ключевым для красных стал уже третий в этом турнире гол Минамино, а украшение вечера — эффектный удар пяткой по летящему мячу в исполнении Ориги.

Франция: ничейная переигровка

«Ницца» — «Марсель» — 1:1 (Гуири, 6 — Пайет, 42).

Количество связанных с фанатами скандалов в лиге 1 в этом сезоне перешло все границы. Только в эти выходные поклонники «Марселя» забрасывали Неймара посторонними предметами при подачах угловых, а самый ретивый из них прорвался на поле и сорвал атаку Месси. Но еще жарче было в Сент-Этьене, где протестующие против руководства и лично против главного тренера Клода Пюэля, а также недовольные результатами болельщики «зеленых» закидали поле фаерами.

Дело чуть не дошло до отмены матча, который начался с часовым опозданием. То есть, до крайностей, как в остановленной из-за беспорядков августовской игре «Ницца» — «Марсель», дело не дошло. В среду эту встречу наконец-то переиграли на нейтральном поле в Труа и при пустых трибунах. И это была полная игра, хотя скандальный матч остановился на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «орлят».

«Ницца» забила на первых минутах усилиями обожающего огорчать марсельцев Гуири. Однако в этот раз Пайет, который положил начало беспорядкам, кинув в фан-сектор соперника одну из прилетевших оттуда бутылок, восстановил равновесие.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVi2OWBIpxT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVi2OWBIpxT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVi2OWBIpxT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

2-й раз подряд чемпионом Белоруссии стал солигорский «Шахтер».

4 матча не побеждает на выезде в испанском чемпионате «Барселона» (=2−2), чего не случалось с 2003 года.

381 матч отработал в ла лиге главный тренер «Бетиса» Мануэль Педлегрини, вышедший по этому показателю на пятое место среди иностранных специалистов.

400 матчей в серии А провел защитник «Ювентуса» Бонуччи.