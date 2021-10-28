Таймлайн мучений Кумана: ужасные результаты, стычки с Лапортой, нападение фанатов и увольнение

«Барселона» все же решилась на увольнение Роналда Кумана. Голландец удержался после третьего поражения в класико подряд, но 0:1 с «Райо Вальекано» не потерпел даже Жоан Лапорта. «Барса» с 15 очками опустилась на девятое место в Ла Лиге, в ЛЧ клуб рискует впервые за 20 лет не попасть в плей-офф: три очка в трех турах и только третье место.

• Куман возглавил «Барсу» 13 месяцев назад — еще при президенте Бартомеу. В первый сезон он выиграл Кубок Испании, но вылетел из ЛЧ в ⅛ финала и финишировал третьим в Ла Лиге. Клуб часто проваливал большие матчи, а тренер наживал врагов, неумело расставаясь с игроками. Все помнят, как голландец избавился коротким телефонным звонком от Суареса. Не понял стиля коммуникации тренера и Миралем Пьянич, который очень обиделся на Кумана после расставания и даже после сегодняшнего матча лайкнул пост с призывом уволить Кумана.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--393e3f37e4ac873bd167" data-vnd="393e3f37e4ac873bd167" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=393e3f37e4ac873bd167" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Надо признать, что тренеру сильно связывали руки финансовые ограничения клуба с сокращением зарплатного фонда. «Барсу» покинули Месси, Суарес, Гризманн, Ракитич, Видаль, а новички вроде Агуэро и Депая приходили только свободными агентами. Длительные травмы Ансу Фати, Дембеле, Коутиньо и Агуэро тоже не облегчали задачу.

• Слухи о том, что Кумана хотят заменить, были еще в июне. «Лапорта сказал, что ему нужно две-три недели, чтобы найти нового кандидата на пост тренера. И если он не найдет, Роналд сможет остаться», — говорил в документальном фильме Força Koeman агент тренера Роб Янсен. После срыва поисков Лапорта выступил со словами о доверии — и сторона тренера посчитала это лицемерием.

В сентябре Лапорта и Куман устроили легкую холодную войну в медиа. «Куман пользуется моей полной поддержкой и уважением. Роналд знает это, если он в чем-то зайдет слишком далеко, я его поправлю. При этом я не отказываюсь от своего видения того, как должна выглядеть основная команда. Роналд это понимает», — сказал президент.

Эти слова задели Кумана. В интервью голландским медиа он заметил: «Мои отношения с президентом улучшились, но на прошлой неделе произошло кое-что, что я не считаю правильным. Он говорил слишком много и поступал не очень мудро. Свои претензии можно высказывать наедине. Мне нравится, когда президент активно вовлечен в дела команды и задает много вопросов, но это не должно оказываться в прессе».

• Лапорта все же часто публично поддерживал тренера, но не от хорошей жизни. Mundo Deportivo сообщал, что от увольнения его сдерживала неустойка в 13 млн евро, которая состоит из двух частей: первая — 7,2 млн годовой зарплаты, вторая — 5,8 млн, которые полагаются за расторжение контракта Роналда в сборной Голландии. Сообщалось, что тренер заплатил эти деньги из своего кармана (или они до сих пор не заплачены). Но в соглашении Кумана прописано, что «Барселона» должна возместить ему эту сумму в случае досрочного расставания.

• Президент не мог бесконечно поддерживать тренера, фанаты требовали убрать Кумана. Их терпение после ухода Месси и ужасного старта сезона на пределе, а после недавнего поражения в класико они и вовсе перешли к активным действиям. Болельщики подкараулили Кумана на выезде со стадиона и окружили машину. Кто-то кричал, кто-то стучал по автомобилю, а кто-то даже бросал в машину предметы. Тренер не пострадал, но инцидент продемонстрировал градус недовольства.

Кто будет следующим? Хави — фаворит, рассматриваются Мартинес и тен Хаг

Теперь — поиски нового тренера. Среди фаворитов в последние недели назывались Роберто Мартинес и Хави — оба при деле и не факт, что согласятся оставить сборную Бельгии/ «Аль-Садд» по ходу сезона. А при договоренности с кем-то из них придется платить неустойку, пусть и не самую большую.

AS писал, что неустойка за Хави невелика. К тому же бывший футболист «Барсы» в хороших отношениях с владельцами «Аль-Садда» — есть вероятность спокойного возвращения в Каталонию. Хотя в контракте нет пункта о беспрепятственном переходе в «Барсе» — раньше такой был, но исчез при продлении.

El Chiringuito TV сообщает, что Хави совсем близок к «Барсе» — клуб хочет уладить детали в четверг, а некоторые игроки уже обсуждали с тренером игровую философию.

Что с Мартинесом? Его контракт со сборной Бельгии рассчитан до декабря 2022 года, когда состоится чемпионат мира. Если он согласится уйти в «Барсу», то придется заплатить 1,8 млн евро отступных.

Другой вариант — главный тренер «Аякса» Эрика тен Хаг. Он сейчас лидирует в чемпионате Нидерландов, контракт до лета 2023 года.

Тактический автор Sports.ru Вадим Лукомский считает именно тен Хага идеальным долгосрочным кандидатом для каталонцев: «Он полностью соответствует стилистическим ценностям “Барсы”, умеет строить яркие команды с нуля (уже несколько раз пересобрал “Аякс”), лучше всех раскрывал главную звезду “Барсы” Френки Де Йонга. Да, нужна оговорка про нехватку опыта в топовых лигах, но, кажется, он давно созрел для повышения».