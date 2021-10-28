Источник: Хави согласился стать главным тренером «Барселоны»

По информации источника, специалист может приступить к своим обязанностям после паузы на игры сборных.

За это время сторонам осталось решить несколько вопросов. Во-первых, Хави необходимо расторгнуть действующий контракт с «Аль-Саддом». Во-вторых, должен быть согласован новый тренерский штаб, с которым будет работать испанец.

Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.