Куман получит 12 млн евро неустойки после увольнения из «Барсы»
Роналд Куман получит крупную неустойку после увольнения с поста главного тренера «Барселоны».
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Роналд Куман получит крупную неустойку после увольнения с поста главного тренера «Барселоны».
По информации El Pais, 58-летнему специалисту выплатят 12 млн евро.
После поражения от «Райо Вальекано» (0:1) президент «блауграны» Жоан Лапорта больше не мог откладывать решение об увольнении Кумана. Тренер не был уволен раньше из-за сложностей с поиском замены и большой суммы неустойки.
Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 19 августа 2020 года. Он выиграл с командой Кубок Испании в сезоне-2020/21.