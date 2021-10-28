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11:26 (мск), источник: Sports.Ru

Куман получит 12 млн евро неустойки после увольнения из «Барсы»

Роналд Куман получит крупную неустойку после увольнения с поста главного тренера «Барселоны».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации El Pais, 58-летнему специалисту выплатят 12 млн евро.

После поражения от «Райо Вальекано» (0:1) президент «блауграны» Жоан Лапорта больше не мог откладывать решение об увольнении Кумана. Тренер не был уволен раньше из-за сложностей с поиском замены и большой суммы неустойки.

Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 19 августа 2020 года. Он выиграл с командой Кубок Испании в сезоне-2020/21.

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