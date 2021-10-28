Кумана уволили, но в кризисе виноват не только он. Спасать «Барселону» будет Хави

27 октября — день отставок

Футбол Испания 2021/2022 Тур 12, 30.10.2021, 22:00 Барселона - Алавес -

Решение совета директоров «Барселоны» уволить Роналда Кумана сразу после поражения от «Райо Вальекано» логично и ожидаемо. Унылая игра, полная беспомощность в матчах с топ-соперниками вроде «Баварии», «Атлетико» и «Реала», недовольство болельщиков, самые яростные из которых после проигранного класико атаковали автомобиль на тот момент еще главного тренера…

По большому счету 58-летнего специалиста удерживала только тяжелейшая финансовая ситуация и необходимость выплачивать неустойку в 13−14 миллионов евро. Из них 6 миллионов — сумма, которую Куман выложил из своего кармана ради работы своей мечты, когда досрочно покидал сборную Нидерландов. Эти средства «Барса» должна была вернуть тренеру даже в том случае, если бы летом 2022 года не стала продлевать с ним контракт еще на один сезон.

Президент Жоан Лапорта, конечно, регулярно заявлял, что Куман не будет уволен и ему должны быть благодарны за то, что тренер готов работать в текущих условиях. Но было видно, с каким трудом даются эти слова. Впервые они прозвучали, когда возмущенный разговорами о своей отставке и отсутствием поддержки руководства тренер на одной из пресс-конференций зачитал заявление о текущей ситуации и покинул мероприятие, отказавшись отвечать на вопросы.

В словах Лапорты тогда просматривалось желание хоть как-то разрядить обстановку в надежде, что тренер, как и год назад, как-нибудь выплывет и всех спасет. Вместе с тем президент говорил о неприемлемых для «Барселоны» вещах. Его явно раздражали пораженческие настроения, но Лапорта избегал резких шагов вопреки мнениям многих членов совета директоров, которые были недовольны не только результатами, но и считали, что тренер не соответствует философии клуба.

Когда же ситуация достигла точки кипения, у руководства просто не оставалось другого выхода. Или 27 октября просто такой день, ведь ровно год назад пост президента сине-гранатовых покинул загнавший клуб в долговую яму экс-президент Жозеп Бартомеу.

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Недостаток гибкости

Единственная имевшаяся альтернатива — набраться терпения и дать тренеру работать. Так было в прошлом сезоне, который Куман начал не сказать чтобы блестяще. Нынешнее девятое место в сравнении с позициями во второй части таблицы выглядит даже неплохо, однако тогда голландец развернул ситуацию на 180 градусов. Месси показывал свой лучший футбол за несколько лет, клуб наконец-то пополнил коллекцию трофеев Кубком Испании, а в чемпионате только собственные осечки не позволили воспользоваться спадом «Атлетико».

Тогда, кстати, Куман решился на тактическую революцию и перешел на схему с тремя центральными защитниками. К такой идее подтолкнуло унизительное домашнее поражение от «ПСЖ», и, если честно, до сих пор непонятно, зачем тренер в этом сезоне вернулся к 4−3−3. Хотел следовать традициям или посчитал, что Эрик Гарсия в свои 20 лет решит проблемы в центре обороны и станет идеальным напарником для Жерара Пике? Новым Карлесом Пуйолем?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVjGOP4q09_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVjGOP4q09_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVjGOP4q09_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Столь авантюрное решение — очевидная ошибка Кумана, которому часто не хватало гибкости. Как в плане тактики, так и в общении с футболистами. Тренер мог красиво выйти из истории с Луисом Суаресом, ведь расставание с уругвайцем — решение клуба. Вместо этого заслуженный футболист удостоился короткого телефонного звонка, который не простит клубу никогда. Другой недовольный — игнорировавшийся тренером Пьянич.

Была еще история с опалой любимца болельщиков Рики Пуча. Мало того что сразу после прихода в команду голландец заявил, что тот не вписывается в его тактические построения. Так после этого Куман при всей команде обвинил футболиста в сливе внутренней информации. К этому можно добавить и мелкие конфликты вроде выволочки, которую на глазах болельщиков устроили Оскару Мингесе. А еще уволенный тренер иногда выдавал такие вещи, что в нем начинали сомневаться даже сторонники.

Сейчас, например, все вспоминают имевшую под собой основания фразу: «Благодаря мне у “Барселоны” есть будущее». Мемом стали и слова о том, что Люк де Йонг лучше Неймара. И хотя речь шла исключительно об игре при фланговых подачах, в народ ушла часть цитаты. Покупка голландского форварда у «Севильи» — одно из самых непонятных решений тренера. Однако нужно быть объективным и признать: при формировании состава клуб сделал Кумана заложником ситуации.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVjK4UIorIA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVjK4UIorIA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVjK4UIorIA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от 433 (@433)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Идеальный сменщик

Всем же было понятно, что подписание Серхио Агуэро — один из пунктов плана по удержанию Месси. При этом невозможно поверить в то, что в «Барсе» не осознавали глубину финансового кризиса и поняли, что сохранить Лео не удастся именно в тот день, когда аргентинец вернулся в Барселону подписывать новый контракт.

Перед началом прошлого сезона для сокращения платежной ведомости ушли Суарес, Видаль и Ракитич, состоялся сомнительный обмен Артура на Пьянича. Теперь Кумана оставили не только без Месси и Гризманна, но и без талантливого Мориба, претендовавшего на повышение зарплаты до трех миллионов евро.

К этим потерям добавились травмы Дембеле и Брэйтуэйта, которые именно при Кумане перестали казаться лишними. Больше двух месяцев лечился Агуэро, на больничном невероятно талантливый Педри, а Фати после почти годичной паузы нужно дозировать нагрузки. Куман не сдавался, и даже самые жесткие критики будут благодарны ему как за прошлогоднюю молодежь, так и за новую волну талантов, самым ярким из которых стал дебютировавший за сборную Испании в 17 лет Гави.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVjHH_orO1r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVjHH_orO1r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVjHH_orO1r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ESPN FC (@espnfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Только и тренер, и команда в последнее время выглядели обреченными. Ряд источников уверяет, что принципиальное решение об увольнении Кумана было принято несколько недель назад. А так как такие вещи внутри клуба чувствуют очень тонко, тренера не спасли бы ни отсутствие ошибки Бускетса в игре с «Райо Вальекано», ни полностью здоровый мотор средней линии Френки де Йонг, ни реализованный Депаем пенальти.

Судя по всему, спасать «Барсу» будет Хави. Несколько инсайдеров практически синхронно выдали информацию о продолжительных контактах с работающей сейчас в Катаре легендой сине-гранатовых, которые активизировались сразу после увольнения Кумана. Утверждается, что в новом контракте Хави с клубом «Аль-Садд» прописаны разумные условия досрочного прекращения сотрудничества и никаких проблем с возвращением в «Барселону» не предвидится.

И это совсем не напоминает историю Андреа Пирло и «Ювентуса». У Хави за плечами два года работы и семь трофеев. Да, в Катаре, но это не самый плохой чемпионат, где 41-летний специалист привык к максимальным целям и высокому уровню ожиданий. Возможно, сейчас это идеальная кандидатура. В том числе и финансово, потому что Роберто Мартинес никуда не рвется из сборной Бельгии, схожая ситуация у Марсело Гальярдо в «Ривер Плейт», а выдергивать из «Аякса» Эрика тен Хага дорого. Но главное, что Хави — человек с ДНК «Барсы», которого безоговорочно примут болельщики, а руководство будет во всем поддерживать. Он мечтал о возвращении и готовил себя к этой работе, а что из этого получится — уже совсем друга история. Она только начинается.