Кумана уволили, но в кризисе виноват не только он. Спасать «Барселону» будет Хави
Каталонцы начинают новую жизнь, уволив главного тренера.
Каталонцы начинают новую жизнь, уволив главного тренера.
Решение совета директоров «Барселоны» уволить Роналда Кумана сразу после поражения от «Райо Вальекано» логично и ожидаемо. Унылая игра, полная беспомощность в матчах с топ-соперниками вроде «Баварии», «Атлетико» и «Реала», недовольство болельщиков, самые яростные из которых после проигранного класико атаковали автомобиль на тот момент еще главного тренера…
По большому счету 58-летнего специалиста удерживала только тяжелейшая финансовая ситуация и необходимость выплачивать неустойку в 13−14 миллионов евро. Из них 6 миллионов — сумма, которую Куман выложил из своего кармана ради работы своей мечты, когда досрочно покидал сборную Нидерландов. Эти средства «Барса» должна была вернуть тренеру даже в том случае, если бы летом 2022 года не стала продлевать с ним контракт еще на один сезон.
Президент Жоан Лапорта, конечно, регулярно заявлял, что Куман не будет уволен и ему должны быть благодарны за то, что тренер готов работать в текущих условиях. Но было видно, с каким трудом даются эти слова. Впервые они прозвучали, когда возмущенный разговорами о своей отставке и отсутствием поддержки руководства тренер на одной из пресс-конференций зачитал заявление о текущей ситуации и покинул мероприятие, отказавшись отвечать на вопросы.
В словах Лапорты тогда просматривалось желание хоть как-то разрядить обстановку в надежде, что тренер, как и год назад, как-нибудь выплывет и всех спасет. Вместе с тем президент говорил о неприемлемых для «Барселоны» вещах. Его явно раздражали пораженческие настроения, но Лапорта избегал резких шагов вопреки мнениям многих членов совета директоров, которые были недовольны не только результатами, но и считали, что тренер не соответствует философии клуба.
Когда же ситуация достигла точки кипения, у руководства просто не оставалось другого выхода. Или 27 октября просто такой день, ведь ровно год назад пост президента сине-гранатовых покинул загнавший клуб в долговую яму экс-президент Жозеп Бартомеу.
Единственная имевшаяся альтернатива — набраться терпения и дать тренеру работать. Так было в прошлом сезоне, который Куман начал не сказать чтобы блестяще. Нынешнее девятое место в сравнении с позициями во второй части таблицы выглядит даже неплохо, однако тогда голландец развернул ситуацию на 180 градусов. Месси показывал свой лучший футбол за несколько лет, клуб наконец-то пополнил коллекцию трофеев Кубком Испании, а в чемпионате только собственные осечки не позволили воспользоваться спадом «Атлетико».
Тогда, кстати, Куман решился на тактическую революцию и перешел на схему с тремя центральными защитниками. К такой идее подтолкнуло унизительное домашнее поражение от «ПСЖ», и, если честно, до сих пор непонятно, зачем тренер в этом сезоне вернулся к 4−3−3. Хотел следовать традициям или посчитал, что Эрик Гарсия в свои 20 лет решит проблемы в центре обороны и станет идеальным напарником для Жерара Пике? Новым Карлесом Пуйолем?
Столь авантюрное решение — очевидная ошибка Кумана, которому часто не хватало гибкости. Как в плане тактики, так и в общении с футболистами. Тренер мог красиво выйти из истории с Луисом Суаресом, ведь расставание с уругвайцем — решение клуба. Вместо этого заслуженный футболист удостоился короткого телефонного звонка, который не простит клубу никогда. Другой недовольный — игнорировавшийся тренером Пьянич.
Была еще история с опалой любимца болельщиков Рики Пуча. Мало того что сразу после прихода в команду голландец заявил, что тот не вписывается в его тактические построения. Так после этого Куман при всей команде обвинил футболиста в сливе внутренней информации. К этому можно добавить и мелкие конфликты вроде выволочки, которую на глазах болельщиков устроили Оскару Мингесе. А еще уволенный тренер иногда выдавал такие вещи, что в нем начинали сомневаться даже сторонники.
Сейчас, например, все вспоминают имевшую под собой основания фразу: «Благодаря мне у “Барселоны” есть будущее». Мемом стали и слова о том, что Люк де Йонг лучше Неймара. И хотя речь шла исключительно об игре при фланговых подачах, в народ ушла часть цитаты. Покупка голландского форварда у «Севильи» — одно из самых непонятных решений тренера. Однако нужно быть объективным и признать: при формировании состава клуб сделал Кумана заложником ситуации.
Всем же было понятно, что подписание Серхио Агуэро — один из пунктов плана по удержанию Месси. При этом невозможно поверить в то, что в «Барсе» не осознавали глубину финансового кризиса и поняли, что сохранить Лео не удастся именно в тот день, когда аргентинец вернулся в Барселону подписывать новый контракт.
Перед началом прошлого сезона для сокращения платежной ведомости ушли Суарес, Видаль и Ракитич, состоялся сомнительный обмен Артура на Пьянича. Теперь Кумана оставили не только без Месси и Гризманна, но и без талантливого Мориба, претендовавшего на повышение зарплаты до трех миллионов евро.
К этим потерям добавились травмы Дембеле и Брэйтуэйта, которые именно при Кумане перестали казаться лишними. Больше двух месяцев лечился Агуэро, на больничном невероятно талантливый Педри, а Фати после почти годичной паузы нужно дозировать нагрузки. Куман не сдавался, и даже самые жесткие критики будут благодарны ему как за прошлогоднюю молодежь, так и за новую волну талантов, самым ярким из которых стал дебютировавший за сборную Испании в 17 лет Гави.
Только и тренер, и команда в последнее время выглядели обреченными. Ряд источников уверяет, что принципиальное решение об увольнении Кумана было принято несколько недель назад. А так как такие вещи внутри клуба чувствуют очень тонко, тренера не спасли бы ни отсутствие ошибки Бускетса в игре с «Райо Вальекано», ни полностью здоровый мотор средней линии Френки де Йонг, ни реализованный Депаем пенальти.
Судя по всему, спасать «Барсу» будет Хави. Несколько инсайдеров практически синхронно выдали информацию о продолжительных контактах с работающей сейчас в Катаре легендой сине-гранатовых, которые активизировались сразу после увольнения Кумана. Утверждается, что в новом контракте Хави с клубом «Аль-Садд» прописаны разумные условия досрочного прекращения сотрудничества и никаких проблем с возвращением в «Барселону» не предвидится.
И это совсем не напоминает историю Андреа Пирло и «Ювентуса». У Хави за плечами два года работы и семь трофеев. Да, в Катаре, но это не самый плохой чемпионат, где 41-летний специалист привык к максимальным целям и высокому уровню ожиданий. Возможно, сейчас это идеальная кандидатура. В том числе и финансово, потому что Роберто Мартинес никуда не рвется из сборной Бельгии, схожая ситуация у Марсело Гальярдо в «Ривер Плейт», а выдергивать из «Аякса» Эрика тен Хага дорого. Но главное, что Хави — человек с ДНК «Барсы», которого безоговорочно примут болельщики, а руководство будет во всем поддерживать. Он мечтал о возвращении и готовил себя к этой работе, а что из этого получится — уже совсем друга история. Она только начинается.
Автор: Андрей Кузичев