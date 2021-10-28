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12:02 (мск), источник: Sports.Ru

Отступные Хави в «Аль-Садде» — 1 млн евро. Вместе с ним в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба

«Барселона» договорилась с тренером «Аль-Садда» Хави о том, что он возглавит команду.

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Источник: AFP 2021

Сейчас «блауграна» согласовывает с катарским клубом расторжение контракта специалиста. Сумма отступных, прописанная в договоре экс-игрока «Барсы» — 1 млн евро.

По информации Diario Sport, вместе с Хави в «Барселону» придут члены его штаба, работавшие с ним в «Аль-Садде»: брат Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.

В «Барсе» считают Хави идеальным тренером для начала нового проекта.

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