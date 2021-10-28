Кьер продлил контракт с «Миланом»

Как сообщается на официальном сайте «россонери», соглашение рассчитано до июня 2024 года. Прошлый контракт истекал летом 2022 года.

32-летний датский футболист перешел в «Милан» в январе 2020 года. Кьер за это время сыграл за «Милан» 66 матчей и забил один гол.