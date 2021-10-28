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13:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кьер продлил контракт с «Миланом»

Датский защитник «Милана» Симон Кьер продлил контракт с клубом.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Как сообщается на официальном сайте «россонери», соглашение рассчитано до июня 2024 года. Прошлый контракт истекал летом 2022 года.

Зарплата защитника за сезон составит 1,5 миллиона евро. По предыдущему контракту игрок получал 1,2 миллиона евро.

32-летний датский футболист перешел в «Милан» в январе 2020 года. Кьер за это время сыграл за «Милан» 66 матчей и забил один гол.

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