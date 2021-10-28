Похоже, «Барселону» возглавит Хави. А где он пропадал?

Болельщики «Барселоны» выдохнули. Бардак в клубе (в первую очередь, финансовый) пока не ликвидирован, зато в команде после долгих мучений наступают перемены. Уже уволен Рональд Куман, и совсем скоро мы узнаем имя нового главного тренера.

Пока всё указывает на то, что им станет Хави. С легендой «Барсы» ведут переговоры, и он уже дал согласие на назначение. А как вообще складывалась его карьера после отъезда из Каталонии? Сейчас расскажем.

Про Хави-футболиста вы всё прекрасно знаете. Неординарный полузащитник, созданный для стиля «Барсы», получил признание довольно поздно. Благодаря Хосепу Гвардиоле он стал суперзвездой, провёл за клуб более 500 матчей и даже попадал в тройку претендентов на «Золотой мяч». А в 2015-м уехал доигрывать в катарский «Аль-Садд», где в 2019-м эволюционировал в тренера.

Первым делом Хави заявил то, чего все и ждали. Он рассказал, каким видит свой тренерский стиль.

У меня много идей и представлений о том, какой футбол я хочу видеть в исполнении своих команд. Я всегда был большим поклонником стиля “Барселоны”, её контроля над игрой. Это именно то, к чему я буду стремиться в своей тренерской карьере Хави главный тренер футбольного клуба «Аль-Садд»

А заодно Хави признался, что мечтает вернуться в «Барсу» в качестве тренера. Но при этом здраво оценил свои возможности.

Я хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта. После этого хочу вернуться в Европу. Надеюсь поработать в “Барселоне”, но сейчас я не в том положении. Я должен идти к своей цели шаг за шагом, чтобы достичь конечной точки Хави главный тренер футбольного клуба «Аль-Садд»

Кстати, уже тогда, в самом начале тренерского пути Хави, Гвардиола не сомневался, что тот возглавит родной клуб.

Рано или поздно это случится, Хави станет главным тренером “Барселоны”. Он ещё очень молод, но однажды это произойдёт. Хави понимает футбол, он страстный человек, который полностью посвящён работе Хосеп Гвардиола главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити»

Несмотря на весь оптимизм, поначалу дела у Хави складывались не очень. «Аль-Садд» неудачно стартовал, и фанаты были недовольны. Они даже требовали уволить тренера, скандируя во время матчей «Хави, вон!». К концу 2019 года ситуация выправилась, а в начале 2020-го на горизонте впервые появилась «Барселона». После отставки Эрнесто Вальверде клуб нацелился на Хави.

И началась «Санта-Барбара». Вот главные события в хронологическом порядке.

представители «Барсы» встретились с Хави и выставили ему дедлайн для принятия решения;

«Аль-Садд» выступил с заявлением: «Мы уверены, что такой большой клуб, как “Барселона”, обладает достаточным профессионализмом, чтобы обсуждать подобные вопросы через официальные каналы»;

Хави объявил о готовности возглавить «Барселону». Но сделал это аккуратно: мол, в принципе я готов, но, наверное, не сейчас;

назначение Хави сорвалось. СМИ писали, что испанец хочет строить проект с нуля и недоволен жёсткими сроками, которые выставила «Барса»;

Хави частично подтверждает информацию журналистов и добавляет, что ему рановато тренировать «Барсу».

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVKptKBMvfC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Xavi Hernández (@xavi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главным тренером «Барселоны» в итоге стал Кике Сетьен. Его назначение поддержал даже сам Хави. Но всё закончилось провалом и увольнением после позорного разгрома от «Баварии» в Лиге чемпионов. А потом пришёл Куман.

У Хави же дела пошли в гору. Первым делом он взял Кубок Катара, а летом 2020-го продлил контракт на сезон. Дальше Хави впервые выиграл чемпионат в качестве тренера. При этом «Аль-Садд» ни разу не проиграл. В мае история с «Барсой» возобновилась. Клуб начал подыскивать замену для Кумана и вернулся к идее пригласить Хави, но тот вновь продлил контракт с «Аль-Саддом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVXjuddBZKD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVXjuddBZKD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVXjuddBZKD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Xavi Hernández (@xavi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно Хави в сотый раз спросили о возможности возглавить «Барселону», и его риторика заметно изменилась. «Я оценю любое предложение, а затем приму решение. Не знаю, куда приведёт моё будущее, но я открыт для любой возможности», — сказал испанец. Он что-то знал?