Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз

Согласно сведениям источника, избранница Роналду находится на 12-й неделе беременности. На данный момент у Криштиану четверо детей: Криштиану-младший , родившийся в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео , родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина , которую в 2017 году родила Джорджина.

Напомним, Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».