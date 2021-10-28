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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет отцом в пятый раз. Футболист и его девушка Джорджина Родригес ждут ребёнка, информирует издание Hola.

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Источник: AP 2021

Согласно сведениям источника, избранница Роналду находится на 12-й неделе беременности. На данный момент у Криштиану четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.

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Напомним, Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед» 27 августа 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. В прошлом сезоне португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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