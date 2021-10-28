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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Серхио Бускетс, Жерар Пике и Жорди Альба могут покинуть «Барселону»

Защитники «Барселоны» Жерар Пике и Жорди Альба, а также полузащитник Серхио Бускетс могут покинуть сине-гранатовых в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

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Источник: AP 2021

По информации источника, данные футболисты были незаменимыми при Рональде Кумане, который был уволен накануне. Они вызывают беспокойство не самой убедительной игрой и не входят в новую стратегию развития клуба.

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Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.

Главный тренер «Аль-Садда» Хави дал согласие на предложение руководства «Барселоны» стать наставником сине-гранатовых. Специалист может приступить к своим обязанностям после паузы на игры сборных.

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