Кумана уволили в самолете, когда «Барса» летела домой после матча с «Райо»
Стали известны детали отставки главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана.
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Стали известны детали отставки главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана.
После поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в Мадриде команда и представители клуба направились в аэропорт, чтобы улететь в Барселону.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта был зол, когда садился в самолет. Во время полета Лапорта посовещался с топ-менеджментом, после чего было принято решение об отставке.
Перед приземлением Куману сообщили, что он уволен и не будет проводить тренировку, запланированную на утро четверга.