Кумана уволили в самолете, когда «Барса» летела домой после матча с «Райо»

После поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в Мадриде команда и представители клуба направились в аэропорт, чтобы улететь в Барселону.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта был зол, когда садился в самолет. Во время полета Лапорта посовещался с топ-менеджментом, после чего было принято решение об отставке.