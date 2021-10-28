Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.10
Реал
Осасуна
00
Футбол. Премьер-лига
29.10
Зенит
Динамо
Все события
20:38 (мск), источник: Sports.Ru

Кумана уволили в самолете, когда «Барса» летела домой после матча с «Райо»

Стали известны детали отставки главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
Кумана уволили, но в кризисе виноват не только он. Спасать «Барселону» будет Хави

После поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в Мадриде команда и представители клуба направились в аэропорт, чтобы улететь в Барселону.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта был зол, когда садился в самолет. Во время полета Лапорта посовещался с топ-менеджментом, после чего было принято решение об отставке.

Перед приземлением Куману сообщили, что он уволен и не будет проводить тренировку, запланированную на утро четверга.

Читайте также
Райо Вальекано
1:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Фоторепортажи
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь