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28 октября, источник: Sports.Ru

Роналду призвал игроков «МЮ» поддержать Сульшера. Он старается объединить команду (MEN)

Нападающий Криштиану Роналду пытается сплотить игроков «Манчестер Юнайтед» после разгрома от «Ливерпуля» (0:5).

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Manchester Evening News со ссылкой на собственные источники пишет, что португалец призвал партнеров по команде поддержать Оле-Гуннара Сульшера, которому грозит отставка. Роналду старается объединить игроков «МЮ». Он посоветовал партнерам по команде не опускать руки вне зависимости от того, что они думают о тактике Сульшера.

Норвежец будет руководить «Юнайтед» в матче АПЛ против «Тоттенхэма». Отмечается, что несколько игроков команды потеряли веру в тренера. Футболисты удивлены тем, как Сульшер выбирает состав, и не понимают, почему Джесси Лингард получает так мало шансов. Игроков «МЮ» впечатляет работа Донни ван-де Бека на тренировках, но тренерский штаб дает хавбеку очень мало игрового времени — в этом розыгрыше АПЛ он сыграл 5 минут.

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