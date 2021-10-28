Роналду призвал игроков «МЮ» поддержать Сульшера. Он старается объединить команду (MEN)

Manchester Evening News со ссылкой на собственные источники пишет, что португалец призвал партнеров по команде поддержать Оле-Гуннара Сульшера, которому грозит отставка. Роналду старается объединить игроков «МЮ». Он посоветовал партнерам по команде не опускать руки вне зависимости от того, что они думают о тактике Сульшера.

Норвежец будет руководить «Юнайтед» в матче АПЛ против «Тоттенхэма». Отмечается, что несколько игроков команды потеряли веру в тренера. Футболисты удивлены тем, как Сульшер выбирает состав, и не понимают, почему Джесси Лингард получает так мало шансов. Игроков «МЮ» впечатляет работа Донни ван-де Бека на тренировках, но тренерский штаб дает хавбеку очень мало игрового времени — в этом розыгрыше АПЛ он сыграл 5 минут.