Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
28.10
Гранада
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
28.10
Наполи
Болонья
30
Футбол. Зарубежный
28.10
Леванте
Атлетико
22
Все события
11:41 (мск), источник: ТАСС

«Интер» готов продать Кристиана Эриксена, так как ему запрещено тренироваться в Италии

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться, его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

ТАСС, 29 октября. Футбольный клуб «Интер» готов продать датского полузащитника Кристиана Эриксена, так как он не может тренироваться в Италии. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на пресс-службу команды.

Читайте также
УЕФА пригласил Эриксена и врачей, которые его спасли, на финал Евро-2020

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

«После того, что произошло с Эриксеном на Евро, итальянские медицинские власти временно запретили ему заниматься спортом в этом сезоне, — говорится в заявлении “Интера”. — Хотя его текущее состояние не соответствует итальянским требованиям по достижению спортивной формы, в других странах у него есть возможность возобновить соревновательную деятельность». Отмечается, что «Интер» готов рассмотреть возможность «продажи игрока в иностранную команду, где текущие условия позволят ему выступать».

Во время загрузки произошла ошибка.

Эриксену 29 лет, в составе «Интера» он стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский «Тоттенхэм» и нидерландский «Аякс», в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

 Ангелина Мельникова: "Как я могу прокомментировать? Это очень обидно и даже унизительно"
Отменят ли спортивные соревнования во время нерабочих дней
Фоторепортажи
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь