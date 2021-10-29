«Интер» готов продать Кристиана Эриксена, так как ему запрещено тренироваться в Италии

ТАСС, 29 октября. Футбольный клуб «Интер» готов продать датского полузащитника Кристиана Эриксена, так как он не может тренироваться в Италии. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на пресс-службу команды.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

«После того, что произошло с Эриксеном на Евро, итальянские медицинские власти временно запретили ему заниматься спортом в этом сезоне, — говорится в заявлении “Интера”. — Хотя его текущее состояние не соответствует итальянским требованиям по достижению спортивной формы, в других странах у него есть возможность возобновить соревновательную деятельность». Отмечается, что «Интер» готов рассмотреть возможность «продажи игрока в иностранную команду, где текущие условия позволят ему выступать».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c246a6e1fc09cdc95fb" data-vnd="1c246a6e1fc09cdc95fb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c246a6e1fc09cdc95fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.