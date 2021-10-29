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12:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Астане» прокомментировали дисквалификацию Тихонова

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Казахстанский футбольный клуб «Астана» назвал двухлетнюю дисквалификацию главного тренера команды Андрея Тихонова по итогам инцидента на матче против «Кайрата» слишком жестким наказанием.

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Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что Тихонов дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях под эгидой Казахстанской федерации футбола (КФФ) и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

«ФК “Астана” полностью принимает ответственность за инцидент, который произошел в матче 25-го тура чемпионата Казахстана. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Андрея Тихонова излишне строгим», — говорится в заявлении на сайте «Астаны».

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В воскресенье Тихонов увел футболистов «Астаны» с поля из-за недовольства судейством в матче 25-го тура чемпионата Казахстана против «Кайрата». Инцидент произошел на 41-й минуте игры после эпизода в центре поля. Бывший футболист московского «Спартака» посчитал, что судья не зафиксировал нарушение. Спустя несколько минут игроки «Астаны» вернулись на поле. Игра завершилась победой «Кайрата» со счетом 1:0.

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