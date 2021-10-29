В «Астане» прокомментировали дисквалификацию Тихонова

В среду стало известно, что Тихонов дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях под эгидой Казахстанской федерации футбола (КФФ) и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).
«ФК “Астана” полностью принимает ответственность за инцидент, который произошел в матче 25-го тура чемпионата Казахстана. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Андрея Тихонова излишне строгим», — говорится в заявлении на сайте «Астаны».
В воскресенье Тихонов увел футболистов «Астаны» с поля из-за недовольства судейством в матче 25-го тура чемпионата Казахстана против «Кайрата». Инцидент произошел на 41-й минуте игры после эпизода в центре поля. Бывший футболист московского «Спартака» посчитал, что судья не зафиксировал нарушение. Спустя несколько минут игроки «Астаны» вернулись на поле. Игра завершилась победой «Кайрата» со счетом 1:0.