В «Астане» прокомментировали дисквалификацию Тихонова

В среду стало известно, что Тихонов дисквалифицирован на два года во всех соревнованиях под эгидой Казахстанской федерации футбола (КФФ) и Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК).

«ФК “Астана” полностью принимает ответственность за инцидент, который произошел в матче 25-го тура чемпионата Казахстана. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры в отношении данного инцидента. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Андрея Тихонова излишне строгим», — говорится в заявлении на сайте «Астаны».

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