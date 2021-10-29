«Интер» подтвердил, что Эриксен не сыграет в нынешнем сезоне Серии А

Напомним, 29-летний футболист сборной Дании перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией. Позже ему установили дефибриллятор. При этом для участия в матчах чемпионата Италии ему нужно удалить прибор.

— Следует отметить, что после серьезной травмы, которая произошла во время чемпионата Европы в июне 2021 года, Итальянское медицинское управление заблокировало его участие в текущем сезоне. Хотя нынешнее состояние игрока не соответствует требованиям для игры в Италии, в других странах он может возобновить соревновательную деятельность, — говорится в заявлении «Интера».