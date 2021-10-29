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18:27 (мск), источник: Матч ТВ

«Интер» подтвердил, что Эриксен не сыграет в нынешнем сезоне Серии А

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен не сыграет в нынешнем сезоне чемпионате Италии из-за проблем с сердцем.

ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Напомним, 29-летний футболист сборной Дании перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией. Позже ему установили дефибриллятор. При этом для участия в матчах чемпионата Италии ему нужно удалить прибор.

— Следует отметить, что после серьезной травмы, которая произошла во время чемпионата Европы в июне 2021 года, Итальянское медицинское управление заблокировало его участие в текущем сезоне. Хотя нынешнее состояние игрока не соответствует требованиям для игры в Италии, в других странах он может возобновить соревновательную деятельность, — говорится в заявлении «Интера».

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Эриксена зимой.

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