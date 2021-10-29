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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Уле-Гуннар Сульшер — о возможной отставке: буду бороться из последних сил и давать отпор

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

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Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 10, 30.10.2021, 19:30

Тоттенхэм Хотспур-Манчестер Юнайтед-

«В “Манчестер Юнайтед” я проходил через очень тяжёлые моменты — и когда был игроком, и когда был тренером и менеджером. И всегда справлялся. С того момента, как я стал тренером, мы прошли уже через два или три кризиса. Могу лишь сказать, что всегда буду бороться из последних сил и давать отпор.

Конечно, эта неделя была сложной. Нам пришлось разбираться с последствиями результата и той игры, которую мы показали в матче с “Ливерпулем”. Футболисты должны справляться с такими вещами. Нам нужно хорошо подготовиться к следующему матчу. Мы как следует тренировались всю эту неделю», — цитирует Сульшера Sky Sports.

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