Уле-Гуннар Сульшер — о возможной отставке: буду бороться из последних сил и давать отпор

«В “Манчестер Юнайтед” я проходил через очень тяжёлые моменты — и когда был игроком, и когда был тренером и менеджером. И всегда справлялся. С того момента, как я стал тренером, мы прошли уже через два или три кризиса. Могу лишь сказать, что всегда буду бороться из последних сил и давать отпор.



Конечно, эта неделя была сложной. Нам пришлось разбираться с последствиями результата и той игры, которую мы показали в матче с “Ливерпулем”. Футболисты должны справляться с такими вещами. Нам нужно хорошо подготовиться к следующему матчу. Мы как следует тренировались всю эту неделю», — цитирует Сульшера Sky Sports.