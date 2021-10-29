«Барселону» наконец-то возглавит Хави. Ему придется во второй раз за карьеру выйти из тени Гвардиолы

Сразу после поражения от «Райо Вальекано» (0:1), случившегося 27 октября в 11-м туре примеры, руководство «Барселоны» приняло долгожданное многими решение уволить главного тренера Роналда Кумана

Исполнять обязанности наставника каталонцев будет нынешний рулевой второй команды сине-гранатовых Серхи Бархуан

А новым главным тренером «Барсы» в ближайшее время должен официально стать Хави — легенда клуба, получивший тренерский опыт в катарском «Аль-Садде»

Хави ждал идеального момента, чтобы возглавить «Барселону». Сейчас нет ни Бартомеу, ни Месси

Отставка Роналда Кумана с поста главного тренера «Барселоны» задерживалась по единственной причине — президент клуба Жоан Лапорта не мог договориться с кем-то из потенциальных сменщиков. В прессе перекидывались фамилиями Роберто Мартинеса и Андреа Пирло, Эрика тен Хага и даже Марсело Бьелсы.

Но фаворитом всегда был Хави. Будущим тренером «Барселоны» его называли еще до того, как полузащитник завершил игровую карьеру.

«Хави был тренером, еще когда играл. При просмотре футбола у него глаза загораются. Он точно будет тренером. Есть футболисты, про которых ни за что не скажешь, что они будут тренировать. Это не тот случай. Хави может быть тренером где угодно, не только в “Барселоне”. Дайте ему время. Но рано или поздно он возглавит “Барсу”, — говорил бывший тренер каталонского клуба Пеп Гвардиола в 2019 году.

В том же 2019-м Хави возглавил катарский клуб «Аль-Садд», где до сих пор и получал первый тренерский опыт. Как когда-то на футбольном поле, в вопросах желания возглавить «Барсу» мяч всегда был на его стороне — полузащитник отнекивался, мол, надо сперва набраться опыта.

Источники из окружения специалиста уточняли — Хави не горит желанием работать с президентом Жозепом Бартомеу. Как футболист, он воочию наблюдал, насколько важны продуктивные взаимоотношения между главным тренером и человеком, принимающим ключевые решения в клубе. А еще он знал, что первое впечатление можно составить только один раз и другого шанса возглавить каталонскую команду может и не представиться.

Еще одна косвенная причина не спешить с возвращением на «Камп Ноу» — Месси. Меньше всего молодому тренеру в раздевалке нужен самый авторитетный футболист в истории клуба, чье присутствие на поле сильно ограничивает тактический потенциал команды. Весь мир наблюдал за тем, как Месси игнорировал инструкции помощника Кике Сетьена, как его вклад в игру ограничивал роль Эрнесто Вальверде. Зачем Хави роль говорящей головы на пресс-конференциях?

Сейчас оба препятствия устранены — Месси в «ПСЖ», Бартомеу на свалке истории. И хотя Хави считался козырем в колоде проигравшего президентские выборы Виктора Фонта, с Жоаном Лапортой у него хорошие отношения. Они знают друг друга по первому президентскому сроку Лапорты.

Хави ждал идеального момента для того, чтобы возглавить «Барселону». Неужели сегодняшний день, когда каталонцы прозябают в середине турнирной таблицы и начисто лишились собственной идентичности, можно посчитать таковым?

Команда Хави выиграла чемпионат Катара без единого поражения. Но стилистические отличия от «Барсы» Пепа тоже есть

Последний раз мы проверяли, как там Хави в Катаре, ровно год назад. На тот момент каталонский специалист выигрывал только местные кубки, а болельщики требовали побед в чемпионате Катара и Азиатской Лиге чемпионов.

С первым сложилось — «Аль-Садд» выиграл катарскую лигу в сезоне-2020/21, не проиграв ни разу за сезон и оторвавшись от ближайшего конкурента на 13 очков. С Лигой чемпионов получилось хуже — в сезоне 2020 года «Аль-Садд» затормозил в первом раунде плей-офф, уступив иранскому «Персеполису», а в этом году не сумел выйти из группы.

Сейчас у «Аль-Садда» тоже все хорошо — в чемпионате Катара команда выиграла первые семь матчей с общим счетом 29:10. Владельцы клуба хотят, чтобы тренер отработал еще два матча, после которых в чемпионате наступит перерыв до 21 декабря. В это время «Аль-Садд» найдет нового тренера, а Хави сможет приступить к реализации мечты.

В «Барселоне» ждут не только побед, но и возвращения к классическому каталонскому стилю игры. Ноль ударов в створ ворот «Атлетико», «Баварии» и «Бенфики» или 54 навеса в игре с «Гранадой» — совсем не то, что ждешь от футболистов в сине-гранатовой форме.

Интересно, будет ли Хави реставрировать футбол, в который играл сам, или же скорректирует его под современные реалии? Все-таки игра «Барсы» Гвардиолы в свое время стала если не открытием, то откровением. Клоны «Барселоны» с тех пор появились в каждом чемпионате. Зачем в 2021 году нужна еще одна ухудшенная копия?

«Наши концепции схожи. Гвардиола тоже хочет доминировать на поле, владеть мячом, совершать много передвижений в атаке. Я многому научился у Гвардиолы, наблюдал за тем, какой он, насколько он амбициозен и страстен. Он одержим футбольной тактикой», — раздавал комплименты Хави.

Сейчас «Аль-Садд» играет по схеме 3−2−4−1 с вратарем, хорошо действующим обеими ногами. Один из центральных защитников может начать разгонять атаку, добежав с мячом до центра поля и не побоявшись пойти в обводку по пути. Два полузащитника-диспетчера сохраняют позиции, но при этом открыты под передачу 24/7 — вполне привычно для «Барсы». А вот инсайды играют несколько иначе: если у Гвардиолы они чаще уходили в ширину, чтобы растягивать защиту соперника, то у Хави смещаются в центр и бьют по воротам.

Любопытно было проследить, как снизилась результативность лучшего нападающего «Аль-Садда» Багдада Бунеджаха. При предыдущем тренере он забил 39 мячей в 22 матчах чемпионата (многие из них с передач Хави-футболиста). При Хави его статистика — 36 мячей в 43 матчах, потому что теперь он куда чаще опускается вниз и поддерживает розыгрыш мяча между атакующими полузащитниками. Второй бомбардир в команде после него — Санти Касорла, да-да, тот самый.

Агрессивно прессинговать «Аль-Садд» предпочитает только в центре поля, нападающие подходят к этому элементу без фанатизма. Половина угловых — через розыгрыш.

Можно ли опыт работы Хави в Катаре хоть как-то сопоставить с тем, что ему предстоит делать в Испании? Оказывается, да. Компания Twenty First Group, подсчитывающая уровень национальных футбольных лиг по всему миру, делает вывод, что средняя команда чемпионата Катара по уровню равна средней команде из 4−5 дивизиона испанского дивизиона.

А сам «Аль-Садд», учитывая уровень его доминирования, тянет на середняка испанской Сегунды. К слову, середняком испанской Сегунды была «Барса Б», которую возглавлял Пеп Гвардиола до того, как возглавить основную команду.

Хави едва не покинул «Барселону» из-за сравнений с Гвардиолой. Сейчас история может повториться

Опять сравнения с Гвардиолой! Никуда от них не деться.

В мае 1992 года 12-летний Хави закатил истерику, когда родители сказали ему, что не смогут отвезти мальчика на «Уэмбли» посмотреть финал Кубка Европейских чемпионов, где должен был сыграть его кумир Гвардиола. Эквивалент Кубка Европейских чемпионов спустя почти 20 лет они выиграли уже вместе — Хави в качестве игрока, Пеп в качестве тренера.

На выходе из молодежной академии Хави испытывал колоссальный стресс от статуса «второго Гвардиолы».

«Меня перевели в первую команду, когда мне было 17−18 лет, и из-за постоянных сравнений мне было тяжело. Я понимал, что передо мной стоит человек, из-за которого мне не стоит рассчитывать на игровое время», — говорил Хави в интервью Canal Plus.

Молодой футболист получил игровое время благодаря работавшему тогда в Каталонии голландцу Луи ван Галу. В сезоне 1999/2000 его команда сбилась с чемпионского темпа, и специалист оценивал состав с прицелом на будущее.

«Это я вывел Гвардиолу из команды ради Хави. Думаю, Пеп меня понял. Игроки должны отдавать себе отчет в том, что решения принимаются не только исходя из их таланта, но и исходя из перспектив. Для клуба было благом то, что Гвардиола отошел в сторону как игрок и вернулся тренером. Все циклично», — цитировал ван Гала журналист Гильем Балаге в биографии Гвардиолы.

Сам Пеп по прошествии лет тоже оценил решение голландского тренера.

«Какие могут быть сравнения? Он играет гораздо лучше, чем я когда-либо. Мне повезло покинуть клуб до того, как он заставил бы меня повесить бутсы на гвоздь. Он практически все делает лучше меня», — говорил Гвардиола во времена работы тренером «Барсы».

Однако тренерская планка, установленная Гвардиолой на «Камп Ноу», расположена еще выше, чем планка игрока. За один сезон Пеп из команды, занявшей третье место в чемпионате Испании и вылетевшей в ⅛ финала Лиги чемпионов, сделал обладателя требла и коллектив с неповторимым игровым почерком.

Хави подходит к своей попытке с сопоставимым багажом опыта и с тем же наследством (другой голландский специалист финишировал в прошлом году на третьем месте в чемпионате и вылетел в ⅛ финала Лиги чемпионов). Вот только у Хави нет предсезонки, нет денег, нет Месси, нет Иньесты и нет Хави.

Может быть, 18-летний Педри и 17-летний Гави станут следующими Хави и Иньестой. Может быть, 18-летний Ансу Фати, которому уже вручили знаковую «десятку», сможет хотя бы иногда напоминать Лео Месси. Но нынешняя «Барселона» находится на куда более раннем этапе развития, чем та, что была у Гвардиолы даже с учетом проваленного предыдущего сезона.