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00:30 (мск), источник: Sports.Ru

Хави уйдет в «Барсу» бесплатно. Он попрощался с игроками «Аль-Садда»

Вопрос с назначением Хави с «Барселону» решен, сообщает Diario Sport.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

41-летний каталонец сегодня встретился с руководством «Аль-Садда» и договорился об уходе. Руководители попросили задержаться его на два матча чемпионата Катара, так что до четверга, 4 ноября, официального объявления не будет.

Хави заключил устный договор с «Аль-Саддом» о том, что если «Барселона» пригласит его, он уйдет без необходимости платить отступные в миллион евро. Переход в «Барсу», таким образом, будет бесплатным.

В пятницу Хави также сообщил игрокам «Аль-Садда» об уходе.

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