Хави уйдет в «Барсу» бесплатно. Он попрощался с игроками «Аль-Садда»
Вопрос с назначением Хави с «Барселону» решен, сообщает Diario Sport.
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Вопрос с назначением Хави с «Барселону» решен, сообщает Diario Sport.
41-летний каталонец сегодня встретился с руководством «Аль-Садда» и договорился об уходе. Руководители попросили задержаться его на два матча чемпионата Катара, так что до четверга, 4 ноября, официального объявления не будет.
Хави заключил устный договор с «Аль-Саддом» о том, что если «Барселона» пригласит его, он уйдет без необходимости платить отступные в миллион евро. Переход в «Барсу», таким образом, будет бесплатным.
В пятницу Хави также сообщил игрокам «Аль-Садда» об уходе.