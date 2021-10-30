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00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» обыграл «Лилль» в чемпионате Франции. Месси заменили в перерыве

29 октября состоялся матч 12-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем».

ПСЖ
ЛилльЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Команды встречались на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 31-й минуте Джонатан Дэвид после результативного паса Бурака Йылмаза открыл счёт в матче. На 74-й минуте защитник парижан Маркиньос после голевого паса Анхеля Ди Марии сравнял счёт в игре. Через 14 минут уже сам аргентинец отметился голом, выведя хозяев поля вперёд и установив финальный счёт в матче.

Команда Маурисио Почеттино располагается на первом месте в турнирной таблице. Она набрала 31 очко в 12 играх чемпионата, пропустив 11 мячей и забив 26. Парижане в текущем сезоне национального первенства одержали 10 побед, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. Их сегодняшние соперники идут на 10-м месте в чемпионате.

ПСЖ
2:1
Первый тайм: 0:1
Лилль
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