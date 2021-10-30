«ПСЖ» обыграл «Лилль» в чемпионате Франции. Месси заменили в перерыве

Команды встречались на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 31-й минуте Джонатан Дэвид после результативного паса Бурака Йылмаза открыл счёт в матче. На 74-й минуте защитник парижан Маркиньос после голевого паса Анхеля Ди Марии сравнял счёт в игре. Через 14 минут уже сам аргентинец отметился голом, выведя хозяев поля вперёд и установив финальный счёт в матче.