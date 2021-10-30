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01:04 (мск), источник: Sport24

«Аль-Садд» сделал официальное заявление относительно Хави

Пресс-служба «Аль-Садда» опубликовала официальное заявление, в котором отреагировала на информацию о скором уходе Хави с поста главного тренера катарского клуба.

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Источник: AFP 2021
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«Отвечая на циркулирующую в последнее время информацию, руководство “Аль-Садда” подтверждает, что у Хави есть двухлетний контракт с клубом, и он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, поддержании лидирующей позиции в лиге и защите титула», — говорится в сообщении пресс-службы «Аль-Садда».

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что Хави уже договорился об уходе с руководством катарского клуба и проинформировал об этом игроков «Аль-Садда».

41-летний специалист, по слухам, является главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» после отставки Рональда Кумана.

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