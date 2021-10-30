«Аль-Садд» сделал официальное заявление относительно Хави

«Отвечая на циркулирующую в последнее время информацию, руководство “Аль-Садда” подтверждает, что у Хави есть двухлетний контракт с клубом, и он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, поддержании лидирующей позиции в лиге и защите титула», — говорится в сообщении пресс-службы «Аль-Садда».