«Аль-Садд» сделал официальное заявление относительно Хави

«Отвечая на циркулирующую в последнее время информацию, руководство “Аль-Садда” подтверждает, что у Хави есть двухлетний контракт с клубом, и он полностью сосредоточен на предстоящих матчах команды, поддержании лидирующей позиции в лиге и защите титула», — говорится в сообщении пресс-службы «Аль-Садда».
Ранее испанские СМИ сообщили о том, что Хави уже договорился об уходе с руководством катарского клуба и проинформировал об этом игроков «Аль-Садда».
41-летний специалист, по слухам, является главным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны» после отставки Рональда Кумана.