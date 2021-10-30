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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексей Миранчук зимой может стать игроком «Торино»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Торино», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Аталанта
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Источник: Reuters

По информации источника, туринский клуб запросил у «Аталанты» информацию и наблюдает за 26-летним футболистом. Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо готов расстаться с Миранчуком в предстоящее зимнее трансферное окно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Миранчук перешёл в клуб из Бергамо в сентябре 2020 года. «Аталанта» заплатила «Локомотиву» за трансфер игрока € 14,5 млн. В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 6 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.

«Аталанта» набрала 18 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (11) — на 13-м месте.

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