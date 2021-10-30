«Ньюкасл» готов предложить «Реалу» € 30 млн за Крооса

По информации источника, интерес к 31-летнему немецкому футболисту проявляет «Ньюкасл Юнайтед». Руководство клуба видит в Кроосе ключевого игрока, вокруг которого планирует строить команду, способную бороться за трофеи. Английский клуб готов предложить «Реалу» около € 30 млн за полузащитника.