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17:06 (мск), источник: Смотрим

«Арсенал» довел беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей

Лондонский «Арсенал» поднялся на пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, обыграв на выезде «Лестер».

Лестер
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

У победителей голами отметились Габриэль и Эмиль Смит-Роу, забившие на 5-й и 18-й минутах.

«Арсенал» довел беспроигрышную серию в премьер-лиге до семи матчей и с 17 очками поднялся в турнирной таблице с десятого места на пятое, обойдя «Брайтон» (15 очков), «Тоттенхэм» (15), «Манчестер Юнайтед» (14), «Эвертон» (14) и «Лестер» (14).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре лондонцы 7 ноября примут «Уотфорд», а «лисы» в тот же день на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед».

Отметим, что «Лестер» — соперник московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. Первая игра между командами завершилась победой англичан в Москве, а ответная встреча состоится 4 ноября.

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