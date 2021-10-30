«Арсенал» довел беспроигрышную серию в АПЛ до семи матчей
Лондонский «Арсенал» поднялся на пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, обыграв на выезде «Лестер».
Лестер
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Лондонский «Арсенал» поднялся на пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, обыграв на выезде «Лестер».
У победителей голами отметились Габриэль и Эмиль Смит-Роу, забившие на 5-й и 18-й минутах.
«Арсенал» довел беспроигрышную серию в премьер-лиге до семи матчей и с 17 очками поднялся в турнирной таблице с десятого места на пятое, обойдя «Брайтон» (15 очков), «Тоттенхэм» (15), «Манчестер Юнайтед» (14), «Эвертон» (14) и «Лестер» (14).
В следующем туре лондонцы 7 ноября примут «Уотфорд», а «лисы» в тот же день на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед».
Отметим, что «Лестер» — соперник московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. Первая игра между командами завершилась победой англичан в Москве, а ответная встреча состоится 4 ноября.