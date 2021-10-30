Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 30 октября. «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:0 «Тоттенхэм» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Криштиану Роналду (39-я минута), Эдинсон Кавани (64) и Маркус Рэшфорд (87).

Роналду забил в ворота «Тоттенхэма» 11 голов во всех турнирах, больше португалец не забивал ни одной другой английской команде. «Тоттенхэм» в четвертый раз подряд проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Команда Уле Гуннара Сульшера прервала четырехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, три поражения) в Английской премьер-лиге. По итогам 10 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» занимает с 17 очками пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет восьмым, набрав 15 очков.