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21:50 (мск), источник: ТАСС

Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу манкунианцев.

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 30 октября. «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:0 «Тоттенхэм» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голы забили Криштиану Роналду (39-я минута), Эдинсон Кавани (64) и Маркус Рэшфорд (87).

Роналду забил в ворота «Тоттенхэма» 11 голов во всех турнирах, больше португалец не забивал ни одной другой английской команде. «Тоттенхэм» в четвертый раз подряд проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Команда Уле Гуннара Сульшера прервала четырехматчевую безвыигрышную серию (одна ничья, три поражения) в Английской премьер-лиге. По итогам 10 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» занимает с 17 очками пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет восьмым, набрав 15 очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет 6 ноября «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» на следующий день сыграет в гостях с «Эвертоном».

Тоттенхэм Хотспур
0:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
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