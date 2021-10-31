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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» не смогла обыграть «Алавес» в первом матче после увольнения Кумана

В матче 12-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом».

Барселона
АлавесЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:1.

На 49-й минуте Мемфис Депай забил первый гол в матче. Депай в дальнюю «девятку» зарядил с линии штрафной.

Спустя три минуты «Алавес» сравнял счёт. Луис Риоха на дриблинге вошёл в штрафную, сыграв в стенку с партнёром, уложил вратаря и отправил мяч в сетку.

«Барселона» в 11 матчах набрала 16 очков и занимает девятое место в таблице испанской Примеры. «Алавес» (10) — 16-й.

Напомним, бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1). Исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны» был назначен Серхи Бархуан.

Барселона
1:1
Первый тайм: 0:0
Алавес
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