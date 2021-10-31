«Барселона» не смогла обыграть «Алавес» в первом матче после увольнения Кумана

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:1.

На 49-й минуте Мемфис Депай забил первый гол в матче. Депай в дальнюю «девятку» зарядил с линии штрафной.

Спустя три минуты «Алавес» сравнял счёт. Луис Риоха на дриблинге вошёл в штрафную, сыграв в стенку с партнёром, уложил вратаря и отправил мяч в сетку.

«Барселона» в 11 матчах набрала 16 очков и занимает девятое место в таблице испанской Примеры. «Алавес» (10) — 16-й.