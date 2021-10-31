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09:35 (мск), источник: Sports.Ru

Есть самый дальний гол в истории французской Лиги 1! Хазри из «Сент-Этьена» подобрал мяч у своей штрафной и бахнул с 68 метров

Удар отчаяния.

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«Сент-Этьен» Клода Пюэля проваливает сезон — команда ни разу не победила в чемпионате за 12 туров и заслуженно идет на последнем месте. В эти выходные играли с прямым конкурентом в борьбе за выживание — «Метцем».

Пропустили уже на 9-й минуте, но на 16-й Вахби Хазри выдал суперудар: тунисец подобрал мяч в собственной штрафной, протащил его почти до центрального круга и просто бахнул.

Вратарь «Метца» Укиджа вышел далеко и явно не ожидал такого поворота событий — он никак не успевал вернуться в ворота.

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Статистическая компания Opta посчитала, что Хазри пробил по воротам с расстояния 68 метров — и это самый дальний гол в истории чемпионата Франции как минимум с 2006 года. Вот вам гениальная графика от Лиги 1.

Источник: Sports.Ru

Во Франции уже успели посмеяться над такой визуализацией гола — в Лиге 1 произошло историческое событие, а официальные соцсети лиги не смогли показать мяч, так как права полностью принадлежат Amazon (в самой стране) и BT Sport с BeIN (за пределами Франции).

Кого обогнал Хазри? Рекорд принадлежал Давиду Эльбюйку из «Ниццы» (66 метров), который огорчил «Кан». Случилось это в 2008 году, но найти гол оказалось сложнее, чем единственный матч, где Моуринью тренировал «Барселону». Даже официальный сайт «Ниццы» дает ложную информацию, что мяч был забит в игре против «Нанси».

Нет, все-таки против «Кана». Вот доказательство. Еще одна перипетия — тогда «Ниццу» тренировал Фредерик Антонетти, а теперь он возглавляет «Метц». Побывал по обе стороны баррикад.

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Третий в списке самых дальних голов — тоже тунисец. В 2013 году Сабер Хелифа из «Эвиана» забил «Ницце» с 64 метров (пропустил, кстати, колумбиец Давид Оспина). Примечательно, что и у Оспины (1,85 метра), и у Укиджи (1,83 м) низкий для современных киперов рост.

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Думаете, хотя бы тут без связей с настоящим? Клод Пюэль тогда был главным в «Ницце». Удивительные повороты судьбы.

Вернемся к «Сент-Этьену» — болельщики максимально недовольны игрой клуба в этом сезоне, но вот к Хазри у них не может быть претензий. Полузащитник забил больше половины голов команды (7 из 12), отличался в каждом из последних четырех матчей (его голы принесли 2 ничьи).

«Это был удар гения, ему хватает таланта на такие неординарные ходы, — хвалил игрока после матча Клод Пюэль. — Я не удивлен, потому что Вахби пытался провернуть это и раньше. Он забил в очень важный для нас момент, потому что “Метц” уверенно вошел в игру и забил быстрый гол».

Жаль, что команда не поддержала настрой Хазри.

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