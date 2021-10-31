У «Ювентуса» проблемы перед встречей с «Зенитом», Клопп и Гвардиола оступились на радость «Челси», «Барселона» без победы после ухода Кумана

Англия: у Пепа проблемы с юбилеями, Джеймс круче Лукаку

«Лестер» — «Арсенал» — 0:2 (Габриэл Магальянес, 5. Смит-Роу, 18).

Накануне первого матча со «Спартаком» в Лиге Европы «лисы» разорвали оборону «МЮ», а сейчас команда Брендана Роджерса в дебюте сама словно попала под каток. Быстрый гол Габриэла Магальянеса только раззадорил «Арсенал», и успех Смита-Роу продемонстрировал полную беспомощность обороны хозяев.

С комфортным перевесом, который сохранили четыре сэйва Рамсдейла в первом тайме, «Арсенал» перешел на игру по счету. Когда голкипер вытащил невероятно сложный мяч из «девятки», а потом среагировал на добивание, его отметил даже отец стража ворота «Лестера» Петер Шмайхель, После кошмарных 0:5 от «Манчестер Сити» Микеля Артету отправляли в отставку, но сейчас у его команды уже девять матчей без поражений и семь побед за два осенних месяца.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CVqsThpKzAl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Arsenal Official (@arsenal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» — «Брайтон» — 2:2 (Хендерсон, 4. Мане, 24 — Мвепу, 41. Троссар, 65).

Недавно выскочек из Брайтона поставил на место «Манчестер Сити», и поначалу казалось, что Юрген Клопп преподаст Грэму Поттеру еще один урок. Разница команд в классе проявлялась в эффективности атаки, и если Алиссон два момента гостей нейтрализовал, отметившись переводом в штангу дальнего удара Биссума, то красные свои голы забили. Идеально пробил Хендерсон, а Окслейд-Чемберлен, экстренно заменив получившего травму Кейта, идеально навесил на голову Мане.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVqsaEuIpP7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVqsaEuIpP7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVqsaEuIpP7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сенегалец забил еще раз, однако ВАР разглядел у него игру рукой, и с этого момента в игре наметился перелом. Точнее, это произошло, когда Мвепу изумительным ударом забросил мяч за шиворот вратарю, и уже во втором тайме Троссар сравнял счет. «Ливерпуль» невероятным образом упустил перевес в два мяча, а так как Салах не забил впервые с 21 августа, вернуть фавориту лидерство оказалось некому. И все же главная сенсация дня состоялась не на «Энфилде».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVqJofBteTy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVqJofBteTy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVqJofBteTy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Brighton & Hove Albion FC (@officialbhafc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 0:2 (Заа, 6. Галлахер, 88).

Главный сюрприз тура пришелся на 200-й матч Хосепа Гвардиолы в АПЛ, а с юбилеями у тренера «Сити» проблемы. Сотую игру он тоже проиграл, и тут все сразу пошло не так, как планировалось. Для начала не пропускавшие в этом сезоне на своем поле «горожане» позволили Заа стать первым футболистом, который забил в АПЛ 50 мячей за «Кристал Пэлас».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVp-WnUoE4f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVp-WnUoE4f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVp-WnUoE4f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Crystal Palace Football Club (@cpfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Продолжением проблем чемпиона стало удаление Ляпорта в концовке первого тайма, а когда Габриэл Жезус с острого угла эффектно отправил мяч в сетку, взятие ворот отменили из-за офсайда у выполнявшего подачу на бразильца Фодена. И уже на последних минутах лондонцы добили соперника эффектной комбинацией с выводом на убойную позицию Галлахера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVqvxIHNUdH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVqvxIHNUdH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVqvxIHNUdH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Crystal Palace Football Club (@cpfc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ньюкасл» — «Челси» — 0:3 (Джеймс, 55, 77. Жоржиньо, 81, с пенальти).

С проблемами столкнулся и лидер чемпионата, к перерыву ни разу не пробив в створ ворот «сорок». Однако Томас Тухель в который уже раз показал мастерство управления игрой, а забить у синих может любой. И все равно достижение Джеймса уникально, ведь этот защитник — первый игрок «Челси», поразивший ворота в текущем чемпионате четыре раза. Его дубль решил судьбу матча, а уже дежурный гол Жоржиньо примечателен тем, что никто в истории АПЛ еще не забивал десять раз подряд исключительно с 11-метровой отметки. Если «Ньюкасл» до сих пор не выиграл в этом чемпионате ни одного матча, и январская трансферная кампания на саудовские деньги может оказаться запоздалой, то лондонцы отрываются от преследователей в гонке за титулом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CVqsj7llCOd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CVqsj7llCOd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CVqsj7llCOd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (Криштиану Роналду, 39, Кавани, 64 (0:2), Рэшфорд, 86 (0:3).

Испания: нет Бензема — есть Винисиус

«Эльче» — «Реал» — 1:2 (Милья, 86 — Винисиус Жуниор, 22, 73).

С начала прошлого сезона мадридцы выиграли только один из четырех матчей в отсутствие Бензема, однако прежде у сливочных не было такого Винисиуса Жуниора. Оторвавшись от защитников и хладнокровно пустив мяч в дальний угол, бразилец словно передал привет Тите, который не вызвал его в сборную на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. То, что тренер при этом хвалил футболиста «Реала», вряд ли утешило Винисиуса.

Если бы к своим шансам также относился промахнувшийся с линии площади ворот Лукас Перес, «Эльче» вполне мог отобрать у сливочных очки. Вместо этого неугомонный Винисиус оформил дубль, отличившись в ла лиге в седьмой раз. То есть, за два первых месяца текущего сезона он забил всего на один мяч меньше, чем суммарно за три предыдущих чемпионата! «Реал» первый как минимум до воскресного баскского дерби, в котором «Реал Сосьедад» примет «Атлетик».

«Севилья» — «Осасуна» — 2:0 (Диего Карлос, 40, Окампос, 60). Андалусийцы спустя два часа догнали «Реал» по набранным очкам, обыграв соперника, на котором мадридцы споткнулись в середине недели. «Осасуна» в этом сезоне самый грозный гость ла лиги, у которого в шести выездных матчах было четыре победы и две ничьих. Однако коса нашла на камень, и не теряющая дома очков «Севилья» выиграла на «Рамон Санчес Писхуан» пятый раз подряд. Данный успех примечателен еще и клубным рекордом Хулена Лопетеги, которому для 50 побед на своем посту хватило 86 матчей. В свое время Маноло Хименес добирался до этой отметки на протяжении 91-го тура. { «type»: «embed», «content»: «<blockquote class=»twitter-tweet«><p lang=»en’dir= «ltr»>HIGHLIGHTS | <a href= «https://twitter.com/SevillaFC_ENG?ref_src=twsrc%5Etfw»>@SevillaFC_ENG</a> win to move joint top of <a href= «https://twitter.com/hashtag/LaLigaSantander?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#LaLigaSantander</a>! ?<br><br>? <a href= «https://twitter.com/hashtag/SevillaFCOsasuna?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#SevillaFCOsasuna</a> <a href= «https://t.co/7ylE3THiu2»>pic.twitter.com/7ylE3THiu2</a> — LaLiga English (@LaLigaEN) <a href= «https://twitter.com/LaLigaEN/status/1454495603749277702?ref_src=twsrc%5Etfw»>October 30, 2021</a></blockquote> <script async src= «https://platform.twitter.com/widgets.js’charset=»utf-8«></script>», «attrs»:{ «description»: «», «ratio»: «», «ttl»: «0», «age-restriction»: «», «contentExtra»: «», «source»: «twitter»},

{ «type»: «embed», «content»: « HIGHLIGHTS | @SevillaFC_ENG win to move joint top of #LaLigaSantander! ?



? #SevillaFCOsasuna pic.twitter.com/7ylE3THiu2 — LaLiga English (@LaLigaEN) October 30, 2021 », «attrs»:{ «description»: «», «ratio»: «», «ttl»: «0», «age-restriction»: «», «contentExtra»: «», «source»: «twitter»}, «Барселона» — «Алавес» — 1:1 (Депай, 49 — Риоха, 52).

Дебюта Хави на тренерском мостике придется подождать. В Испании утверждают, что в качестве главного тренера сине-гранатовых его представят после следующего тура, а первую игру под началом своей легенды «Барса» проведет 20 ноября против «Эспаньола». Пока же в роли временного сменщика Роналда Кумана выступает возглавлявший «Барселону В» Серхи Бархуан.

Он, конечно, знает многих футболистов, но кардинально преобразить команду за несколько дней невозможно. Поэтому в первом тайме в субботу на «Камп Ноу» периодически раздавался свист, а самым заметным событием стала вынужденная замена Агуэро. Режиссеры трансляции так и не нашли повторов с его травмой, и скорее речь шла о плохом самочувствии. Аргентинец держался за грудь, и, как сообщают аргентинские издания, пожаловался на затрудненное дыхание, но поле он покинул самостоятельно.

Только после перерыва случилось то, чего так давно ждали. Фирменный удар Депая с дальней дистанции, после которого мяч вонзился в дальнюю «девятку». Но тут же Риоха, обыгравшись с Хоселу, прошел сквозь оборону «Бары», словно ее не существовало. Другими проблемами хозяев стали травма Пике и два созданных Гави момента, которые не использовал Депай. Чуда не случилось — вся надежда на назначение Хави.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVqnQ-AMvRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVqnQ-AMvRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVqnQ-AMvRN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от LaLiga (@laliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Италия: Симеоне — гроза фаворитов

«Аталанта» — «Лацио» — 2:2 (Сапата, 45+1, де Рон, 90+4 — Педро, 18, Иммобиле, 74).

Бергамаски придумала себе проблемы ошибкой в обороне, которой воспользовался забравший подбор Педро, однако на перерыв команды ушли при равном счете. Все благодаря настырности Сапаты, который наконец набрал великолепную форму и отличился в четырех из пяти последних матчей серии А.

Однако, усиливая давление после перерыва, «Аталанта» не смогла сдержать Иммобиле. И если первый шанс Чиро упустил, то второй заход на цель позволил ему забить 159-й гол в составе «Лацио», что является повторением клубного рекорда чемпиона мира-1938 Сильвио Пиолы. На счастье хозяев, на четвертой добавленной минуте их спас неожиданный герой — более года не поражавший чужие ворота опорный хавбек-де Рон. А вот Алексей Миранчук, который по информации итальянских инсайдеров в январе может перейти в «Торино», остался на скамейке запасных.

«Верона» — «Ювентус» — 2:1 (Симеоне, 11, 14 — Маккенни, 80).

Перед визитом в Турин «Зенита» команда Массимилиано Аллегри проиграла во второй раз подряд. Но если против «Сассуоло» еще можно было говорить о невезении и грубой ошибке обороны за мгновения до финального свистка, то случившееся в Вероне закономерно. Еще до первого гола Симеоне у ворот Щенсны становилось жарко, а второй мяч форварда — крученым ударом в дальнюю «девятку» — обязательно украсит хит-парад недели. Аргентинец явно поймал кураж после покера против «Лацио».

Да, потом было почти бесконечное давление «Старой синьоры» на протяжении второго тайма, гол Маккенни и отличные моменты, как в концовке при атаке Дибалы. Но все же разговоры о том, что привычная команда Аллегри возвращается, оказались преждевременными. Хотя затяжная победная серия была, но уже против «Интера» «бьянконери» спас лишь вызвавший горячие споры 11-метровый. Так что шансы у команды Сергея Семака есть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVqYRx4geD-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVqYRx4geD-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVqYRx4geD-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hellas Verona FC (@hellasveronafc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: «Бавария» исправилась после разгрома

«Унион» — «Бавария» — 2:5 (Гиссельманн, 43, Рюерсон, 65 — Левандовски, 15, с пенальти, 23, Сане, 36, Коман, 60, Мюллер, 79).

На кубковые 0:5 в Менхенгладбахе чемпионы отреагировали ожидаемо, а берлинцы попали под горячую руку чемпиона. Или под ногу Левандовски, который к середине первого тайма забил с пенальти и после хитрого розыгрыша штрафного. Настоящим же кошмаром для хозяев стал Мюллер, оформивший ассистентский хет-трик и поставивший победный восклицательный знак. Кубок — вообще отдельная история, тогда как в бундеслиге команда Юлиана Нагельсманна забила за десять первых туров рекордные в истории турнира 38 мячей.

«Боруссия» Д — «Кельн» — 2:0 (Т. Азар, 40, Тиггес, 63).

Пока Эден Азар не попадает в состав «Реала», его младший брат — Торган — не без успеха набирает форму после травмы. В середине недели бельгиец сделал дубль в кубковом матче, а в субботу отличился и в чемпионате. Азару оставалось не промахнуться после идеальной подачи Беллингема, и его результативность — находка во время травмы Холанна. Норвежец рискует не сыграть до нового года, а пока за «шмелей» забивают неожиданные герои. Например, открывший счет своим голам в бундеслиге Тиггес, до этого отличавшийся только за вторую команду «Боруссии» в третьем немецком дивизионе.