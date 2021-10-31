Аргентинский журналист: У Агуэро выявлена тахикардия, его здоровью ничего не угрожает

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» аргентинец был вынужден покинуть поле на 41-й минуте после того, как упал, схватившись за грудь.

Как сообщает журналист аргентинского издания TyC Sports Гастон Эдуль, у 33-летнего игрока была выявлена тахикардия, на данный момент Агуэро чувствует себя хорошо. В ближайшие сутки за состоянием нападающего будут следить врачи. Отмечается, что с точно такой же проблемой Агуэро уже сталкивался ранее в 12-летнем возрасте.