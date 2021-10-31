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14:33 (мск), источник: Матч ТВ

Аргентинский журналист: У Агуэро выявлена тахикардия, его здоровью ничего не угрожает

Стали известны подробности состояния здоровья нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Футболиста «Барселоны» Агуэро отправили в больницу из-за потенциальных проблем с сердцем

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» аргентинец был вынужден покинуть поле на 41-й минуте после того, как упал, схватившись за грудь.

Позже футболист был доставлен в больницу для прохождения кардиологического обследования.

Как сообщает журналист аргентинского издания TyC Sports Гастон Эдуль, у 33-летнего игрока была выявлена тахикардия, на данный момент Агуэро чувствует себя хорошо. В ближайшие сутки за состоянием нападающего будут следить врачи. Отмечается, что с точно такой же проблемой Агуэро уже сталкивался ранее в 12-летнем возрасте.

«Барселона» находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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