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16:08 (мск), источник: Sports.Ru

Кокорин посетил русскую церковь во Флоренции

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин посетил церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции.

ФиорентинаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

30-летний россиянин выложил фото церкви, снятое у входа в нее.

Источник: инстаграм-сторис Александра Кокорина

Напомним, у Кокорина мышечная травма, из-за которой он пропустит сегодняшний матч со «Специей».

В этом сезоне Александр провел 3 матча в Серии А, сыграв 31 минуту. Всего за «Фиорентину», после перехода из «Спартака» зимой 2021 года, он сыграл 7 матчей, проведя на поле 125 минут и получив 2 желтых карточки.

Церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца — храм Западноевропейской епархии Русской православной церкви за границей.

Фото: инстаграм-сторис Александра Кокорина.

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