Кокорин посетил русскую церковь во Флоренции

Напомним, у Кокорина мышечная травма, из-за которой он пропустит сегодняшний матч со «Специей».

В этом сезоне Александр провел 3 матча в Серии А, сыграв 31 минуту. Всего за «Фиорентину», после перехода из «Спартака» зимой 2021 года, он сыграл 7 матчей, проведя на поле 125 минут и получив 2 желтых карточки.