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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я всегда буду черным и гордым». Заа отреагировал на расистские оскорбления в соцсетях

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после победы своей команды в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).

Манчестер Сити
Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после победы своей команды в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0). Ивуариец отметился в этой встрече забитым мячом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это сообщение не для того, чтобы получить миллион сообщений поддержки. И не для того, чтобы вы посочувствовали мне. Я здесь не из-за всей этой ерунды, которая творится вместо того, чтобы решать проблему. Мне всё равно на оскорбления, потому что это связано с моей профессиональной деятельностью.

Это не попытка вызвать жалость, но цвет моей кожи всегда будет проблемой. Но это нормально, потому что я всегда буду чёрным и гордым», — написал Заа в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив скриншоты оскорблений.

Источник: Instagram Уилфрида Заа
Источник: Instagram Уилфрида Заа
Манчестер Сити
0:2
Первый тайм: 0:1
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