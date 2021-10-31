Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Бохум
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Томь
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
Урал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Монако
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Бетис
10
Футбол. Первый дивизион
20:00
Спартак-2
Торпедо
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
41
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Реймс
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Нант
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Лорьян
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Ренн
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Лидс
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Венеция
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Эмполи
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Специя
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Енисей
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Кадис
Мальорка
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Велес
Факел
04
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Удинезе
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Ротор
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
КАМАЗ
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Ахмат
10
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
31
Все события
17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Златан Ибрагимович: не хочу завершать карьеру до тех пор, пока меня не выгонят

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как ему удаётся так долго сохранять мотивацию и форму. 40-летний нападающий признался, что пока не думает о завершении карьеры.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Секрет моего долголетия в голове. Я пытаюсь доказать, что 40 — лишь число, а я могу продолжать заниматься тем, что люблю. Я хочу прогрессировать каждый день. Очевидно, что не могу играть так, как это делал раньше. Но зато я сейчас умнее и у меня больше опыта.

Я не удивлён своей игрой. Я — лучший, как можно удивляться хорошей игре, если ты — лучший? Моя задача — помогать партнёрам по команде становиться сильнее. Мне уже больше нечего доказывать. Но я не хочу уйти и затем пожалеть, думая, что мог ещё продолжать. Я не хочу завершать карьеру до тех пор, пока меня не выгонят, пока не пойму, что это уже всё.

Я пока не знаю, что будет дальше. Я уже говорил, что хочу продолжать настолько долго, насколько возможно. Если “Милан” не станет заключать со мной новый контракт, я могу продолжить карьеру где-то ещё», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Telefoot.

Контракт шведа с «Миланом» истекает летом 2022 года.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь