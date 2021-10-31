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18:21 (мск), источник: Sports.Ru

Агуэро будет в больнице еще пару дней, его сердце обследуют. Пока неясно, когда он вернется в состав «Барсы»

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро останется в больнице как минимум еще на пару дней для обследования сердца.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Накануне 33-летнего аргентинца заменили в матче Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и небольшой тахикардии.

Сейчас Агуэро в больнице под наблюдением врачей, где проходит комплексное обследование сердца. Дискомфорт, который он испытал вчера, случается редко, футболист не вернется на поле, пока не убедится, что его возвращение безопасно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барса» сделает заявление, когда у клуба будут все результаты обследования и конкретный диагноз. Как пишет Diario Sport, при первых тестах обнаружена аритмия, она происходит не в первый раз. Даты, когда Агуэро вернется в состав, пока нет.

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