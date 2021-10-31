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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фиорентина» разгромила «Специю» благодаря хет-трику Влаховича

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Фиорентина» одержала крупную победу над «Специей» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Фиорентина
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 3:0, хет-трик оформил Душан Влахович (44-я, с пенальти, 62-я и 74-я минуты). Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в матче не участвовал.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Фиорентина» (18 очков) поднялась на седьмое место в турнирной таблице серии А, «Специя» (8) находится на 18-й строчке.

Результаты других матчей дня:

  • «Дженоа» — «Венеция» — 0:0,
  • «Сассуоло» — «Эмполи» — 1:2.

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