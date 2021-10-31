«Фиорентина» разгромила «Специю» благодаря хет-трику Влаховича

Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 3:0, хет-трик оформил Душан Влахович (44-я, с пенальти, 62-я и 74-я минуты). Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в матче не участвовал.