Ибрагимович забил 400-й гол в карьере в чемпионатах. Первый был 22 года назад

Для шведа это 400-й гол в рамках национальных первенств. Свой первый мяч он забил в чемпионате Швеции за «Мальме» 30 октября 1999 года — 22 года назад.

В Серии А этот гол стал для 40-летнего форварда 150-м. 23 мяча он забил за «Ювентус», 57 за «Интер» и 70 за «Милан». Также он играл за «Аякс», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».