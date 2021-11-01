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00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Ибрагимович забил 400-й гол в карьере в чемпионатах. Первый был 22 года назад

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 11-го тура Серии А против «Ромы» (2:1).

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Для шведа это 400-й гол в рамках национальных первенств. Свой первый мяч он забил в чемпионате Швеции за «Мальме» 30 октября 1999 года — 22 года назад.

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В Серии А этот гол стал для 40-летнего форварда 150-м. 23 мяча он забил за «Ювентус», 57 за «Интер» и 70 за «Милан». Также он играл за «Аякс», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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