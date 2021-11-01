Куман не идет на уступки «Барселоне» и требует выплатить ему всю неустойку — 12 млн евро

Ранее стало известно, что 58-летний специалист должен получить 12 миллионов евро за досрочное расторжение контракта. Нидерландец не намерен идти на уступки, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Ràdio. Он отклонил предложение «Барсы» выплатить ему 7−8 миллионов.

В прошлом сезоне Куман согласился на отсрочку выплаты 45 процентов зарплаты, пойдя навстречу каталонскому клубу в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.