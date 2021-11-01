Больше половины болельщиков «Аталанты» проголосовали за уход Миранчука из команды
Итальянское издание Calcioatalanta провело онлайн-опрос среди фанатов «Аталанты» о будущем в клубе российского полузащитника Алексея Миранчука.
Итальянское издание Calcioatalanta провело онлайн-опрос среди фанатов «Аталанты» о будущем в клубе российского полузащитника Алексея Миранчука.
Респондентам на выбор было предложено три варианта ответа: 1 — в январе отдать в аренду для получения игрового времени с расчетом на будущий сезон; 2 — оставить в команде до июня, он нужен главному тренеру; 3 — расстаться навсегда и выручить хотя бы часть от тех средств, которые были на него потрачены (15 млн евро).
Большая часть болельщиков выбрала первый вариант — за него проголосовало 43,61%. Верят в россиянина и не хотят, чтобы он уходил, 33,26%, а желающих немедленно с ним расстаться оказалось 23,13%. Таким образом, за уход Миранчука как минимум в аренду проголосовало 66,74% поклонников клуба.
В текущем сезоне Серии А россиянин провел в составе бергамасков 6 матчей, отметившись 1 результативной передачей.