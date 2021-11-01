Больше половины болельщиков «Аталанты» проголосовали за уход Миранчука из команды

Респондентам на выбор было предложено три варианта ответа: 1 — в январе отдать в аренду для получения игрового времени с расчетом на будущий сезон; 2 — оставить в команде до июня, он нужен главному тренеру; 3 — расстаться навсегда и выручить хотя бы часть от тех средств, которые были на него потрачены (15 млн евро).