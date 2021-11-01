«Тоттенхэм» хочет пригласить Антонио Конте на пост главного тренера

По данным источника, позиции главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту — наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0fe3db0c95c5949765" data-vnd="ae0fe3db0c95c5949765" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0fe3db0c95c5949765" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Последним клубом Конте был «Интер». Итальянец тренировал команду с 2019 по 2021 год. С «Интером» Антонио стал чемпионом Италии. Однако уже 26 мая 2021 года итальянец и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.