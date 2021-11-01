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10:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону». В интервью для Sport.es. он подчеркнул, что был бы счастлив помочь клубу.

Барселона
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Источник: Reuters

Месси напомнил, что всегда говорил о стремлении помочь «Барселоне», если у него будут необходимые возможности. Форвард ПСЖ признался в желании стать спортивным директором, однако не знает, произойдет это в каталонском клубе или нет.

Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться, чтобы иметь возможность помочь. Это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке.
Лионель Месси
футболист «ПСЖ»

10 августа 2021 года ПСЖ объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение со спортсменом рассчитано до 2023 года. Сообщалось, что ПСЖ готов обеспечить Месси зарплату около 35 миллионов евро за сезон.

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Месси ушел из «Барселоны» после истечения срока действия контракта. На прощальной пресс-конференции ему не удалось сдержать слезы. Спортсмен выступал за каталонцев с 2003 года.

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