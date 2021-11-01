«Тоттенхэм» уволил Нуну спустя четыре месяца после назначения
Лондонский «Тоттенхэм» отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды, сообщается на сайте футбольного клуба.
Лондонский «Тоттенхэм» отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды, сообщается на сайте футбольного клуба.
«Тоттенхэм» также покинули тренеры Айан Катро, Руи Барбоса и Антонио Диас.
«Знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение, — сказал управляющий директор “шпор” Фабио Паратичи. — Нуну — настоящий джентльмен, и ему здесь всегда будут рады. Мы хотели бы поблагодарить специалиста и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем».
Нуну Эшпириту Санту возглавил «Тоттенхэм» в конце июня. По итогам августа 47-летний португалец был признан лучшим тренером месяца в английской премьер-лиге. После 10 туров «Тоттенхэм» занимает восьмое место в таблице чемпионата, набрав 15 очков.