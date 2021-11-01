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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» уволил Нуну спустя четыре месяца после назначения

Лондонский «Тоттенхэм» отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Reuters
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«Тоттенхэм» также покинули тренеры Айан Катро, Руи Барбоса и Антонио Диас.

«Знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение, — сказал управляющий директор “шпор” Фабио Паратичи. — Нуну — настоящий джентльмен, и ему здесь всегда будут рады. Мы хотели бы поблагодарить специалиста и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем».

Нуну Эшпириту Санту возглавил «Тоттенхэм» в конце июня. По итогам августа 47-летний португалец был признан лучшим тренером месяца в английской премьер-лиге. После 10 туров «Тоттенхэм» занимает восьмое место в таблице чемпионата, набрав 15 очков.

Тоттенхэм Хотспур
0:3
Первый тайм: 0:1
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