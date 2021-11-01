«Тоттенхэм» уволил Нуну спустя четыре месяца после назначения

«Знаю, насколько Нуну и его тренерский штаб хотели добиться успеха, и я сожалею, что нам пришлось принять это решение, — сказал управляющий директор “шпор” Фабио Паратичи. — Нуну — настоящий джентльмен, и ему здесь всегда будут рады. Мы хотели бы поблагодарить специалиста и его тренерский штаб и пожелать им успехов в будущем».