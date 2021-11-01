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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Конте прилетел в Лондон, он заключит контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года

Бывший наставник «Интера» Антонио Конте прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Ожидается, что он подпишет контракт с английским клубом до 2023 года. Итальянец готов возглавить «Тоттенхэм», ему интересен проект, а сторонам остаётся лишь урегулировать некоторые детали.

Конте сменит в команде Нуну Эшпириту Санту. Сегодня, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Санту с поста главного тренера.

Он проработал в команде около четырёх месяцев. Предыдущим местом работы Санту был «Вулверхэмптон».

Последним для Санту в «Тоттенхэме» стал матч 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «красных дьяволов».

Тоттенхэм Хотспур
0:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
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