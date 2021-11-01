Конте прилетел в Лондон, он заключит контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года

Ожидается, что он подпишет контракт с английским клубом до 2023 года. Итальянец готов возглавить «Тоттенхэм», ему интересен проект, а сторонам остаётся лишь урегулировать некоторые детали.

Конте сменит в команде Нуну Эшпириту Санту. Сегодня, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Санту с поста главного тренера.

Он проработал в команде около четырёх месяцев. Предыдущим местом работы Санту был «Вулверхэмптон».