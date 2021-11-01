Уволили через четыре месяца после назначения. Почему Нуну провалился в «Тоттенхэме»?

Нуну — всё. Боссам «Тоттенхэма» хватило мучений с Жозе Моуринью в прошлом сезоне, поэтому они быстро свернули новый португальский эксперимент. Три месяца в пустоту — таков итог работы Нуну в Лондоне. 0:3 с «МЮ» стали отправной точкой к решению вопроса, который назревал уже очень давно. Нуну продержался на своём посту всего четыре месяца.

Нуну — ограниченный тренер без идей для топ-уровня

Если вспомнить, каким образом Нуну вообще оказался в «Тоттенхэме», то станет понятно, что клуб шёл к этой идее без чёткой стратегии и видения дальнейшего развития.

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«Вулверхэмптон» был симпатичным проектом, который удивлял АПЛ два сезона подряд — потрясающая физическая подготовка и сбалансированная тактика стали основой для яркого продвижения от Чемпионшипа до еврокубков. Но в последнем сезоне Нуну столкнулся с проблемами (кадровые плюс тактические), из которых он так и не вылез. Отклонения от любимой схемы 3−5−2 работали слабо, сломался Хименес — команда упала на 13-е место, расставшись с Нуну по итогам года.



Интересно, что из всех доступных тренеров «Тоттенхэм» выбрал максимально похожего на Жозе Моуринью человека — именно по игровому стилю. Даже победу над «Ман Сити», одно из немногих достижений Нуну, «Тоттенхэм» добыл по шаблонам прежнего тренера — низкий блок в сочетании с быстрыми контратаками принесли успех. Но, кроме этих решений, Нуну так ничего и не предложил.

Приверженность Нуну к привычному (для себя) стилю сильно отбросила «Тоттенхэм» по многим ключевым для претендующих на высокие места в АПЛ команд метрикам. За 10 матчей «Тоттенхэм» накопил всего 10.63 xG — меньше остроты у чужих ворот создали только «Уотфорд», «Ньюкасл» и «Норвич». По ударам «Тоттенхэм» вообще предпоследний в лиге. И это с Кейном и Соном в составе.

По интенсивности высокого прессинга «Тоттенхэм» прямо сейчас 9-й в АПЛ (11,50 PPDA) — на первый взгляд, это прогресс по сравнению с работой Нуну в «Вулверхэмптоне». Но важен контекст — на отрезке из 10 матчей «Тоттенхэм» часто встречался с соперниками, предпочитающими низкий либо средний блок («Ньюкасл», «МЮ», «Вест Хэм», «Арсенал»).

Глобально прессинг «Тоттенхэма» выглядел сыро и не слишком конструктивно. Как пример — матч с «Челси», где команду Нуну смутила Тухеля высоким давлением в первом тайме. Но потом «Тоттенхэм» получил три гола, ибо структура полностью развалилась, а «Челси» подстроился под попытки прессинга.



И для сравнения — «Тоттенхэм» совершил за 10 матчей всего 298 прессинг-действий в финальной трети. «Ливерпуль» — 414, «Брайтон» — 402, «Ман Сити» — 380, «Челси» — 363. Даже «Кристал Пэлас» действовал смелее — 360 прессинг-действий. В лиге, где существует тренд на высокое давление, команда с сугубо контратакующим концептом точно не зацепится за большие результаты. «Тоттенхэм» убедился в этом лично на примере Моуринью, но почему-то решил ещё раз вляпаться в похожую историю.

Ограниченность Нуну усугубили проблемы с составом

Конечно, стиль Нуну изначально вызывал вопросы, но у него был шанс выстроить ту же систему, что работала два сезона подряд в «Вулверхэмптоне». Здесь уже в дело вмешались обстоятельства — плохая форма отдельных игроков и общие проблемы с балансом состава.



В прошлом сезоне Кейн тащил даже в самых плохих матчах «Тоттенхэма» — опускался в глубину, завершал атаки и предлагал потрясающий объём впереди. После Евро и истории с потенциальным трансфером в «Ман Сити» Кейн демонстрировал лишь 10% возможностей.

Связка Сона и Лукаса Моуры принесла победу над Гвардиолой, но общая вязкая и тягучая структура «Тоттенхэма» на дистанции так и не предоставила комфортных условий для этих игроков.



Н’Домбеле вернулся в игру лишь по ходу сезона, из-за травмы вылетел Бергвейн, после международной паузы Ромеро и Ло Чельсо на 10 дней застряли в Хорватии — такие мелочи били по «Тоттенхэму» в каждом отдельном матче. Плюс элементарно не было футболистов, которые показывали супервыступления — как тот же Кейн в прошлом сезоне. Одно время команду спасал Льорис, яркие отрезки были у Сона, стабильно пахал в центре поля Хёйбьерг, но глобально на общую картину так никто и не повлиял.

Добавьте к этому наличие таких уникальных персонажей, как Давинсон Санчес (что он делает в «Тоттенхэме» и почему до сих пор играет — одна из главных загадок в истории футбола), и станет понятно, что у Нуну не было потенциала в короткий срок выстроить эффективную и продуктивную систему.

Журналист The Athletic Чарди Экклшер (специализируется на «Тоттенхэме») недавно высказал такое видение ситуации в клубе: «Нуну — строгий прагматик и делает всё, что, по его мнению, с наибольшей вероятностью принесёт результаты с имеющимися у него игроками. Тем не менее есть нюанс: физическая форма чрезвычайно важна для Нуну, особенно когда его команда не владеет мячом. Нуну требует, чтобы его команды были лучше в физическом плане, чем их противники, отсюда и изнурительные двойные тренировки. Какой ему нужен стиль в “Тоттенхэме”? Он хочет видеть свирепую команду, организованную в атаке и защите».



Однако физически подготовленный «Тоттенхэм», уничтожающий противников компактностью и скоростью, мы так и не увидели.

Но было же что-то хорошее?