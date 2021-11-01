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23:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Агуэро пропустит как минимум три месяца из-за проблем с сердцем

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро не сможет помочь команде в ближайшие три месяца из-за проблем с сердцем, сообщается в Twitter клуба.

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Источник: AP 2021
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В минувшую субботу Агуэро покинул поле в матче чемпионата Испании с «Алавесом» на 41-й минуте.

«Барселона» сообщила, что Агуэро испытывал боли в груди, из-за чего был отправлен в больницу.

«Агуэро прошел диагностику у доктора Хосепа Бругады (кардиолог — прим. РИА Новости). Он будет недоступен для участия в матчах, и на протяжении следующих трех месяцев будет проводиться оценка лечения, чтобы впоследствии определить сроки восстановления», — говорится в сообщении.

33-летний аргентинец принял участие в пяти матчах сезона. Он отсутствовал до середины октября из-за травмы.

Барселона
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Первый тайм: 0:0
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