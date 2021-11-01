Агуэро пропустит как минимум три месяца из-за проблем с сердцем

В минувшую субботу Агуэро покинул поле в матче чемпионата Испании с «Алавесом» на 41-й минуте.

«Барселона» сообщила, что Агуэро испытывал боли в груди, из-за чего был отправлен в больницу.

«Агуэро прошел диагностику у доктора Хосепа Бругады (кардиолог — прим. РИА Новости). Он будет недоступен для участия в матчах, и на протяжении следующих трех месяцев будет проводиться оценка лечения, чтобы впоследствии определить сроки восстановления», — говорится в сообщении.