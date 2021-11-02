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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вулверхэмптон» обыграл дома «Эвертон», нанеся «ирискам» третье поражение в АПЛ подряд

В ночь с 1 на 2 ноября на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Эвертон».

Вулверхэмптон
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Источник: Reuters
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Хозяева одержали победу — 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте отличился защитник «волков» Макс Килман, ему ассистировал Райан Айт Нури. Через три минуты нападающий Рауль Хименес удвоил преимущество своей команды.

На 66-й минуте нападающий «Эвертона» Алекс Айуоби с передачи Майкла Кина забил гол в ворота «Вулверхэмптона».

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Мартин Аткинсон. Помогали ему Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери — Андре Марринер.

Поражение от «волков» стало третьим подряд для «ирисок» в АПЛ. Ранее они уступили «Вест Хэм Юнайтед» (0:1) и «Уотфорду» (2:5).

«Вулверхэмптон» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (14) — на 10-м месте.

Вулверхэмптон
2:1
Первый тайм: 2:0
Эвертон
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