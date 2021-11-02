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12:55 (мск), источник: Матч ТВ

Эриксен может вернуться на поле в ближайшие месяцы и перейти в «Аякс»

Хавбек «Интера» Кристиан Эриксен, перенесший сердечный приступ на Евро-2020, может вернуться на поле в ближайшие месяцы.

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Источник: AP 2021

— Не в «Интере», а в Эредивизии, где правила менее строгие в отношении соответствия спортивной деятельности. «Аякс» уже проявил интерес к его подписанию, — сообщил в Twitter журналист Николо Скира.

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12 июня на Евро-2020 в матче группового этапа между командами Финляндии и Дании полузащитник датчан Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не выходил на поле в официальных матчах.

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