Эриксен может вернуться на поле в ближайшие месяцы и перейти в «Аякс»

— Не в «Интере», а в Эредивизии, где правила менее строгие в отношении соответствия спортивной деятельности. «Аякс» уже проявил интерес к его подписанию, — сообщил в Twitter журналист Николо Скира.

12 июня на Евро-2020 в матче группового этапа между командами Финляндии и Дании полузащитник датчан Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не выходил на поле в официальных матчах.