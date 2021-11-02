Из-за проблем с сердцем Агуэро увезли в больницу прямо со стадиона. Как это скажется на его дальнейшей карьере?

Серхио Агуэро летом перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента и подписал с каталонским клубом контракт на два года

За «Ман Сити» он отыграл 10 лет и стал лучшим бомбардиром в истории клуба — 260 голов в 390 матчах

Дебют за «Барсу» откладывался из-за травмы голени, полученной в сборной Аргентины летом. В этом сезоне он лишь пять раз выходил на поле и только дважды с первых минут.

В субботу Серхио Агуэро впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Барселоны» на домашней игре. В конце первого тайма камеры крупным планом выхватили аргентинца, который держался за грудь. Через несколько секунд Кун уже лежал на газоне в окружении врачей. Ситуация была не такой драматичной, как с Кристианом Эриксеном на Евро, но все равно тревожной. В итоге Агуэро на своих ногах покинул поле, уступив на 42-й минуте место Коутиньо. «Барселона» в итоге опять не сумела выиграть, осела на девятом месте в таблице, но все это отошло на второй план в связи с новостями о здоровье Куна.

В этом сезоне новичок «Барселоны» сыграл совсем мало — четыре матча в Примере + выход в концовке игры с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. Травма голени, полученная летом, на несколько месяцев отложила дебют за новую команду. Теперь вне игры Агуэро будет оставаться минимум до февраля.

Серхио, почувствовавший боль в груди во время игры с «Алавесом» (1:1), был доставлен в одну из больницы Барселоны, где провел двое суток. В понедельник клуб выступил с официальным заявлением о состоянии здоровья 33-летнего футболиста:

«Игрок первой команды Кун Агуэро прошел диагностическую и терапевтическую процедуру под руководством доктора Хосепа Бругады. В течение следующих трех месяцев будет оценена эффективность лечения».

Кардиологические тесты дали понять, что ситуация с Серхио не катастрофичная, но серьезная. Предварительный диагноз — аритмия сердца. Информация пока не официальная, но несколько источников говорят об этом. При этом сам Агуэро уже успел успокоить болельщиков в своем твиттере:

— Я в порядке и хорошем настроении перед процессом восстановления. Благодарю всех за слова поддержки, которые помогают быть моему сердцу сильнее.

Временный тренер «Барселоны» Серхи Бархуан, проводивший в субботу свой первый матч после отставки Кумана, пообщался с Агуэро после выписки из больницы:

— Я разговаривал с ним по WhatsApp, он спокоен. Сейчас он ограничен в перемещениях, ему прописан покой.

Слова поддержки Агуэро успели выразить бывшие партнеры по «Ман Сити» и не только. «Мужества, брат», — написал Эмерик Ляпорт. «Всегда с тобой, мой друг», — слова Де Хеа. «Сил тебе. Скоро мы снова увидим, как ты сражаешься», — послание Пике. Игрока «Барселоны» поддержал и футболист «Реала»: «Желаю тебе скорейшего выздоровления. Обнимаю», — написал Лука Модрич.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорт уверен, что Агуэро обязательно вернется на поле:

— У тебя есть полная поддержка «Барселоны»! С твоим характером и позитивом мы снова увидим тебя на поле, забивающим голы.

Девушка Агуэро София Кальцетти разместила в сторис Instagram фото, на котором она держит своего возлюбленного за руку с подписью: «Сегодня я люблю тебя больше, чем когда-либо». А самое трогательно послание Кун получил от своей мамы:

— Тебе никогда не было легко, дорогой. С тех пор, как ты был ребенком, ты не переставал идти к своей мечте, ничто не могло заставить тебя отказаться от нее. Сейчас жизнь снова подвергает тебя еще одному испытанию, которое ты, как всегда, преодолеешь, потому что ты не умеешь сдаваться. Я всегда буду рядом. Тебе не придется терять веру и надежду. Я люблю тебя, сын, твоя улыбка всегда должна сиять.

Прогнозы по возвращению Агуэро на поле давать рано. Врачи осторожно поставили срок три месяца, но это не значит, что в феврале мы снова увидим Серхио на поле. Кристиан Эриксен после ужасного эпизода на Евро до сих пор проходит реабилитацию, а возобновление карьеры находится под вопросом. История знает немало примеров, когда проблемы с сердцем заканчивались гораздо печальнее, чем в случае с Агуэро.

12 лет назад капитан «Эспаньола» Дани Харке скончался от сердечного приступа во время предсезонного сбора. Двумя годами ранее ушел из жизни игрок «Севильи» Антонио Пуэрта. Проблемы с сердцем стали причиной смерти Давида Астори («Фиорентина», 2018), Миклоша Фехера («Бенфика», 2004) и Марка-Вивьена Фоэ, сердце которого остановилось во время матча сборной Камеруна (2003).

Агуэро уже 33 года. Он переходил в «Барсу» в надежде сыграть за один клуб со своим другом Месси, но Лео клуб удержать был не в силах.

С учетом возраста и проблем со здоровьем, вопрос о досрочном завершении карьеры не выглядит надуманным.